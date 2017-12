Kerstbrunch van VVGV ,,’t Nest” met een aantrekkelijk programma

Omdat er de laatste tijd veel jongeren zijn bijgekomen bij Vereniging Vrijetijdsbesteding Gehandicapten Volendam ,,’t Nest” is besloten het jaarlijkse kerstfeest voortaan ’s middags te vieren, dus niet meer op vrijdagavond.

Zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur vond de Kerstbrunch plaats in de grote zaal van “De Amvo” die geheel gevuld was. Ook burgemeester Lieke Sievers was even langsgekomen om samen met de leden van ’t Nest van een heerlijke broodmaaltijd te genieten.

Er was tevens een optreden van Simon Stein, die enkele bekende nummers op het repertoire had staan en natuurlijk ook wat Kerstsongs.