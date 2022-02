‘We hebben álles omtrent kleding, meubels en accessoires’

Little-Me: weelderige modeboutique voor de allerkleinsten

Vrijdag openen de deuren naar een walhalla aan stijlvolle babykleertjes en accessoires. Little-Me is de naam van de nagelnieuwe langs aan de Julianaweg in Volendam. Het prachtige pand heeft de uitstraling van een high-end warenhuis. Little-Me biedt een uitgebreid assortiment, samengesteld uit de mooiste collecties van twintig prominente merken. Van modieuze baby- en kinderkleding (van 0 tot 4 jaar), luxe inrichting en aankleding van de babykamer, babybenodigdheden als kinderwagens, Maxi-Cosi’s, boxen tot de allerleukste kraamcadeaus. Kelly en Lia Crielaard tellen de dagen af tot de feestelijke opening. ,,We kunnen niet wachten om de klanten in onze fantastische winkel te verwelkomen!”

Bedrijf in Beeld: Door Kevin Mooijer





Het idee om een eigen zaak met luxe babykleding, -accessoires en –interieur te beginnen, sluimerde al langere tijd bij moeder en dochter Crielaard. ,,Wij zijn beiden groot liefhebber van wat exclusievere, luxe kleding en interieurs”, begint Kelly. ,,En dat vertaalt zich ook door in de kleertjes die ik voor mijn zoontje zoek. Daarom zijn we vaak naar winkels in België en zelfs New York geweest om te vinden wat we zoeken. Zo is het idee ontstaan om die mooie en elegante artikelen naar Volendam te halen.” Klanten kunnen ogen uitkijken bij Little-Me. Lia: ,,We verkopen niet alleen merken uit het hogere segment, maar juist ook prachtige kleertjes uit het middensegment. Alles is zorgvuldig uitgezocht zodat klanten van verschillende merken leuke combinaties bij elkaar kunnen vinden.”

Meisjes en jongenskleding gelijk verdeeld

Tijdens het samenstellen van de eerste collecties hadden Kelly en Lia een duidelijke missie. Kelly: ,,Als moeder van een zoontje stoor ik me vaak aan het feit dat er in babywinkels doorgaans negen rekken met meisjeskleding hangen, en slechts één met jongenskleding. Bij Little-Me is het écht gelijkmatig verdeeld. Iedereen kan en zal slagen bij ons.” De merken die klanten in de sfeervolle winkel vinden zijn First, Tartine Et Chocolat, Malvi & Co., Il Gufo, Donsje Amsterdam, Paz Rodriguez, Petit Bateau, Laranjinha, Isi Boy, Kissy Kissy, Carrement Beau, LALALU, Replay & Sons, Nanan, Cybex, Cocoli, Cam Cam Copenhagen, My Royal Baby Collection, Mimi & Lula en Karma Mama. ,,We richten ons voornamelijk op baby’s en kindertjes van 0 tot en met 4 jaar, maar de collecties van de merken die we aanbieden lopen doorgaans tot een leeftijd van tien jaar. Het is onze ultieme droom om ooit ook uit te kunnen breiden naar die leeftijden.”

Little-Me staat niet alleen garant voor de mooiste kleertjes, maar ook voor de complete inrichting van de babykamer. ,,Waar we enorm naar uitkijken is de kamerstyling die we aanbieden”, vertelt Kelly enthousiast. ,,Op afspraak met de klant de volledige babykamer uitstippelen. Van de behang aan de muren tot het ledikantje en van de knuffels op de plank tot het kleedje op de vloer, samen zoeken we alles met veel geduld, toewijding en liefde uit. En het leukste is dat alles precies naar je eigen stijl en smaak ontworpen kan worden. Wij helpen bij het creëren van jullie unieke, vertrouwde inrichting.” Little-Me levert werkelijk alles binnen kleding, meubels en accessoires dat aanstaande ouders kunnen wensen.

Iedereen is welkom tijdens het feestelijke openingsweekend van Little-Me! Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 februari trakteren Kelly en Lia alle ouders en kindjes die hun winkel bezoeken op leuke en heerlijke traktaties.

Little-Me is gevestigd op Julianaweg 67 te Volendam. Volg Little-Me op Facebook en Instagram voor meer informatie.