Mooie overwinning handballers

Al ging de thuiswedstrijd van de handbalmannen van HV Kras/Volendam om des keizers baard, het is toch altijd prettig om te winnen van de souvereine koploper in de BeneLeague, in dit geval Achilles Bocholt uit België.

Vanaf het eerste fluitsignaal gingen beide teams vol op de aanval en bleef de score lang in evenwicht. Na een kleine voorsprong van Bocholt was het Volendam dat de regie overnam en met een 18-14 voorsprong de rust in ging.



Die was na een paar minuten echter weer volledig teniet gedaan maar Volendam bleef toch steeds aan de goede kant van de score. Met een rode kaart voor Binderis kwam Kras in ondertal nog aan scoren toe. Met miniem verschil werd de wedstrijd gewonnen met 33-32.