Natuurpad-wandeling voor leerlingen van de groepen 7



In samenwerking met de gemeente en het Instituut voor Natuur is door Marleen Kras, cultuurcoördinator van de SKOV, weer het Natuurpad opgezet in het ecologische park achter speeltuin De Speelderij.

Op dit pad zijn verschillende opdrachten uitgezet waar iets met de aanwezige natuur kan worden gedaan en de kinderen kennis maken met aspecten van de natuur direct om hen heen. Het is een welkome aanvulling op de lessen natuur zoals die op de scholen gegeven worden.

Al 14 jaar worden deze natuurlessen in de praktijk gegeven. Nel en Thames Tol zijn er al vanaf het begin bij betrokken. Dinsdag was het voor dit echtpaar de laatste keer dat ze het natuurpad met de leerlingen rond gingen. De kinderen vinden het een hele leuk doe-les.