Overlast van Nijlganzen in de hele gemeente



De populatie nijlganzen wordt steeds groter in onze gemeente. Op vele locaties kan met deze nijlganzen zien. Ze houden zich het liefste op in grasland en bij waterpartijen. En dan zitten de nijlganzen hier goed. In de bebouwde kom bevalt het de nijlganzen uitstekend.

Voor natuurliefhebbers is het prachtig mooi, maar als men in de buurt van vijvers met grasperken woont, is het best andere koek. De hele omgeving wordt door de nijlganzen vol gepoept. Ook op motorkappen en daken van auto’s wordt gevlogen en worden er hoopjes gelegd.

Het is sterk bijtende ontlasting. Geregeld wordt de boel er aangeveegd en op de klinkers blijven de vlekken achter van de bijtende ontlasting van de nijlganzen. Zo is de parkeerplaats Meerzicht één vlekkenbende.