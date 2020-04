Vernieuwen van ondergrondse containers in De Stient

In opdracht van de gemeente zijn van dinsdag tot en met vrijdag werkzaamheden uitgevoerd aan de ondergrondse afvalcontainers naast het parkeerterrein van winkelcentrum De Stient. De betonnen bakken zijn vernieuwd nabij de ingang bij DEEN Supermarkt.

Na het graafwerk zijn eerst de oude afvalcontainers verwijderd en grotere ervoor in de plaats gekomen. Met hekwerken was de grote kuil afgezet. Na het vernieuwen van de containers is er meer capaciteit voor het afval.

Tijdelijk waren afvalcontainers ernaast gezet, zodat het winkelend publiek toch het afval kwijt kon. De klus werd uitgevoerd door Theo van Velzen B.V.