Wat je nog niet weet over ‘fineline’ en 'micro realism' tatoeages!

Heb je toevallig zelf een tatoeage? In dat geval is de kans aardig groot dat je weet wat een ‘fineline’ en ‘micro-realism’ tattoo is. In het geval dat je niet weet wat de twee tattoo-stijlen inhouden en je meer wil weten over tatoeages, lees dan lekker dit artikel verder.

Om te beginnen geef ik een korte beschrijving: een ‘fineline’ tatoeage bestaat uit allerlei fijne, dunne lijnen en is het best voor subtiele minimalistische tattoos. Bij een ‘micro-realism’ tattoo wordt geprobeerd om de tattoo levensecht te lijken, en daarvoor is veel precisie nodig. Binnen deze twee tattoo-stijlen zijn er verder ook veel verschillen. Dit artikel bespreekt een aantal kenmerken en opmerkelijkheden van de tattoo-stijlen ‘fineline’ en ‘micro-realism’.



Het verschil in pijngraad

Bij fineline-tatoeages en micro-realisme komen kleinere naalden kijken dan bij traditionele tattoos met dikkere lijnen. Dit betekent dat de huid wat minder 'gestoord' wordt tijdens het zetten van de tattoo in vergelijking met andere tattoo-stijlen. Het kan dus iets minder pijn doen dan je misschien zou verwachten, maar de gevoeligheid voor pijn bij het zetten van een tattoo verschilt voor iedereen. Terwijl je die prachtige, gedetailleerde kunst op je huid getatoeëerd krijgt, hoef je je bij het zetten van een fineline of micro-realisme tattoo minder zorgen te maken om de pijn.



Snel genezen

Omdat beide tattoo-stijlen gebruikmaken van dunne naalden, is het logisch dat dat een andere invloed heeft op de huid dan bij het gebruiken van een dikke naald. Omdat de prikwond kleiner is, duurt het minder lang voordat de wond dicht zal groeien en volledig geneest. Het is voor zowel een fineline als een micro realism tattoo erg belangrijk dat de tattoo zijn kleur behoudt tijdens het genezingsproces. Dat is natuurlijk geen probleem zolang je de juiste nazorg doet; vermijden van direct zonlicht en een regelmatige hydratatie van de huid.



Vervagen van de tattoo

Alle tatoeages vervagen vroeg of laat, helaas. Maar met de juiste verzorging van de tattoo’s en een kundige tatoeëerder zal je de kwaliteit van de tattoo het langst bewaren. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor micro-realism en fineline tattoo; verzorg je tattoo goed in de periode kort nadat je hem hebt laten zetten en blijf ook na de genezingsperiode voor de tattoo zorgen. Doe dat door te letten op blootstelling aan het zonlicht en door zonnebrand (factor 50!) op te smeren en bodylotion te gebruiken.