Edam verwelkomt OUI Bistro & Vinbar

Een tijdelijke culinaire verrijking

Edams gastronomische scene krijgt tijdelijk een unieke toevoeging met de opening van OUI Bistro & Vinbar, een pop-up concept dat de harten van lokale en regionale fijnproevers ongetwijfeld sneller zal doen kloppen. Gevestigd op Damplein 7, introduceert Nikki de Graaf met dit nieuwe initiatief een gezellige plek waar gasten kunnen genieten van heerlijke shared dining-gerechten en mooie wijnen in een ontspannen setting.

Foto’s: Klaas Smit

Een Franse touch in Edam

De keuken van OUI is een ode aan de klassieke Franse en mediterrane keuken, met een moderne twist. Met gerechten die ontworpen zijn om te delen, promoot OUI het concept van 'shared dining', waarbij samen eten en gezelligheid centraal staat. ,,Het is niet alleen het eten, maar ook de interactie die telt,” zegt De Graaf. Het idee is simpel: kleine, toegankelijke gerechtjes die uitnodigen tot lang tafelen en het delen van smaakervaringen. Van subtiele bistrogerechtjes tot innovatieve hapjes, OUI belooft een culinaire reis die even divers als verrassend is.

De wijnkaart is samengesteld met zorg en kennis. Met meer dan 40 wijnen, waarvan 75% ook per glas beschikbaar is, heeft De Graaf samengewerkt met lokale leveranciers als 24Wines, wijnimporteur Bart uit de Beemster en een gespecialiseerde champagnehandelaar om een assortiment aan te bieden dat elke wijnliefhebber zal bekoren.

Een tijdelijke aanwinst met blijvende indruk

OUI is voortgekomen uit een passie en diepgaande liefde voor de horeca, een veld waarin De Graaf zich met haar levenslange ervaring en huidige rol als sales- en eventmanager vol overgave beweegt. ,,Van het initiële idee tot het daadwerkelijk openen van de deuren, het organiseren en plannen ervan, dat is waar mijn hart ligt,” vertelt ze. Met activiteiten zoals een wijnproeverij met 24Wines, deelname aan de Food Walk op Koningsdag en een Spaanse avond tijdens Feria de Abril, belooft OUI unieke ervaringen en gedenkwaardige avonden.

OUI Bistro & Vinbar is een tijdelijk cadeau aan Edam, geopend tot en met juni 2024, van donderdag tot zaterdag vanaf 16.30 uur en zondag van 14.00 tot 21.00 uur. Voor een onvergetelijke avond, volg OUI op social media of reserveer via ouiedam.nl.