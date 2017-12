Voorlichting over vuurwerk op de Spinmolen

Albert Jonk en zijn dochter Margriet, van de souvenir- en vuurwerkwinkel aan de Haven 138, boden de basisscholen aan om voorlichting over het veilig afsteken van vuurwerk te geven aan de leerlingen.

De meesters Hein en Klaas Kwakman, van de groepen 7 en 8 van de Spinmolen nodigden de vuurwerverkopers uit. Dinsdagmorgen om 9 uur waren Albert en Margriet in de school present om voorlichting te geven over vuurwerk.

Daarbij werden de verkoopdagen vermeld, namelijk 28, 29 en 30 december en dat er op 31 december Oudejaarsdag géén vuurwerk verkocht mag worden. Wat wèl en niet mag werd uitgelegd. Ook werd voorlichting gegeven over het veilig afsteken van vuurwerk en de leerlingen konden vragen stellen.