Partner content 5 redenen om te kiezen voor energieopslag Met een energieopslag systeem kun je een nieuwe stap maken naar een onafhankelijke, duurzame en slimme toekomst. Wat zijn de belangrijkste voordelen van het opslaan van energie? We zetten vijf redenen op een rij om te kiezen voor energieopslag. 1. Benut je aansluiting optimaal Wanneer je zonne-energie opvangt met zonnepanelen, ontstaat er bij veel zon een grote hoeveelheid elektriciteit. Op andere momenten wekt het systeem echter weinig energie op. Door te kiezen voor een energieopslag systeem, waaronder batterijopslag, benut je je aansluiting optimaal. De overtollige energie kun je zo op een moment gebruiken als de vraag piekt. 2. Het elektriciteitsnet is vol Als het elektriciteitsnet vol is, mag je van de netbeheerder geen stroom terugleveren. Door de energie op te slaan, kun je op een ander moment de ongebruikte energie aanbieden. Hierdoor is de balans tussen vraag en aanbod bij duurzame energie stabieler. 3. Voorbereid op de toekomstige groei van je bedrijf Je bedrijf maakt een enorme groei door. Daarvoor wil je uitbreiden en bijvoorbeeld beschikken over een extra trafostation. Door energie op te slaan, kun je zelf voorzien in de energiebehoefte. 4. Het snelladen van trucks met energieopslag Voorkom hoge brandstofkosten door elektrische trucks in te zetten binnen jouw onderneming. Deze trucks laad je eenvoudigweg op met een batterij, zodat ze vliegensvlug weer de weg op kunnen. 5. Extra zonnepanelen laten installeren dankzij energieopslag Met energieopslag kun je ervoor kiezen om een volledig zonnedak te installeren. Hierdoor beschik je over een installatie die tot wel driemaal sterker is dan het maximum vermogen dat je kunt gebruiken bij het elektriciteitsnet. Uit welke elementen bestaat een energieopslag systeem? Wanneer je een energieopslag systeem laat installeren, bestaat dit uit verschillende onderdelen: • Een Battery management system, oftewel BMS. Met dit systeem zorg je ervoor dat de accu op een optimale temperatuur blijft. Ook voorkomt dit systeem dat er een te hoge of lage spanning ontstaat.

• Celballancering let erop dat de spanning die aanwezig is tussen de cellen niet teveel oploopt. Dit kan namelijk leiden tot ontbranding.

• Een klimaatsysteem houdt de temperatuur van de energieopslag optimaal

• Automatisch blussysteem voor als de temperatuur toch teveel oploopt door externe factoren. Het blussysteem koelt direct de installatie af.

• Tot slot het energymanagement system, kortweg EMS, dat vaststelt wanneer de accu in- of uitgeschakeld is. Hierdoor is een aggregaat voor noodstroom niet meer noodzakelijk. Toch is het handig om een elektriciteitsnet aansluiting te behouden voor calamiteiten.

