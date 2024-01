Partner content

Huis verbouwen? Zo kom je niet voor onverwachte teleurstellingen te staan

Vroeg of laat komen we allemaal wel een keer voor de verbouwing van een huis te staan. Noodzakelijk om je huis in optimale conditie te houden of in je wensen tegemoet te komen. Toch kijken de meeste mensen wel een beetje op tegen het verbouwen. Natuurlijk kunnen ze niet wachten om het eindresultaat te bewonderen, maar het hele proces is iets wat ze liever over zouden slaan.

We kennen allemaal wel de spookverhalen van verbouwingen waar werkelijk alles in de soep liep en mensen duizenden euro’s extra kwijt waren. Waar men maanden in stof en rommel leefden en aannemers nooit de afspraken na leken te komen. Het is dan ook niet gek dat verbouwen niet iets is waar de meeste mensen naar uitkijken.

Gelukkig hoeft het niet altijd zo dramatisch te lopen. Sterker nog: een verbouwing kan juist heel soepel gaan en is dé manier om jouw woning geheel naar wens te maken. Een goede voorbereiding is hierbij al het halve werk. Daarom is het belangrijk dat je jezelf goed inleest en weet waar je op moet letten, zodat je niet voor onverwachte problemen komt te staan. In dit artikel zetten we een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij.

Regel een afvalcontainer

Onderschat niet hoeveel rommel er tijdens een verbouwing tevoorschijn komt. Alleen al het puin dat opgeruimd moet worden. Het is echt ondenkbaar dat je dit met eigen vervoer telkens naar de vuilstort brengt. Bovendien zorgt dit er alleen maar voor dat de verbouwing verder vertraging oploopt. Daarom is het belangrijk om voor de verbouwing een afvalcontainer te huren.

Wil je een grofvuil container Amsterdam huren? Dan is er keus genoeg. Bedenk goed welk formaat je nodig hebt en vraag ook bij de gemeente na of je deze container gewoon voor de deur mag plaatsen. Bespreek dit ook alvast even met de buren. Zo voorkom je problemen en kan het afval moeiteloos worden afgevoerd.

Ga met meerdere aannemers in gesprek

Wees realistisch in wat je wel en niet zelf kunt doen. Voor grotere verbouwingen zul je hoe dan ook professionals nodig hebben. Hoe handig je zelf ook bent. Niet alleen om tijd te besparen, maar ook om er zeker van te zijn dat het op de juiste manier wordt gedaan. Ga daarom met meerdere aannemers in gesprek. Vraag verschillende offertes op en lees ook de recensies van andere klanten online. Zo weet je zeker dat je de beste (en voordeligste) beslissing maakt.

Calculeer extra tijd in

Meestal wordt er bij aanvang van de klus ingeschat hoe lang ze bezig zullen zijn. Helemaal exact kunnen ze je dit niet vertellen. Ook zij weten niet wat ze onderweg zullen aantreffen. Er kunnen altijd situaties ontstaan waardoor de verbouwing vertraging oploopt. Zeker als er ook buiten gewerkt moet worden en ze afhankelijk zijn van het weer. Om teleurstelling te voorkomen, is het dan ook belangrijk om zelf alvast wat extra tijd in te calculeren.