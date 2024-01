Partner content

Werken in het buitenland: dit zijn je opties

Je besluit staat vast: je wil het land uit en jouw talenten en kennis gebruiken om voorbij onze grenzen je geld te verdienen. Je zoekt online naar vacatures buitenland en wordt plots overladen met enorm veel opties en informatie. Dat kan overweldigend zijn, en soms zie je door de bomen even het bos niet meer. Wat nu?

In dit artikel gaan we je helpen wat overzicht te krijgen. We gaan uitleggen welke opties er zoal zijn om te werken in het buitenland, en waar je zoal rekening mee moet houden om deze wens van je te vervullen.



Vakantiewerk

Vakantiebaantjes zijn een erg populaire manier om geld te verdienen in het buitenland. Dit type werk is vooral geschikt voor mensen die meer willen gaan voor de ervaring en het reizen; niet zozeer voor hun carrière. De baantjes die je kan vinden voor vakantiewerk zijn vaak erg seizoensgebonden. Denk aan bijvoorbeeld strandtentopbouwer of barman op wintersport.

Vakantiewerk kan je vooral vinden in sectoren zoals toerisme, horeca en recreatie. Echter, ook in de landbouw en andere fysieke branches kan je werk vinden om tijdens je vakantie even goed van te zweten. Waar je wel rekening mee dient te houden met vakantiewerk, is dat het goed aansluit bij de vakantiedagen die je hebt, en hoe je uitbetaald wordt. Lees altijd je contract vóórdat je aan je baan in het buitenland begint!



Tijdelijk werk

Wil je genoeg tijd hebben om je vaardigheden en kennis een nieuwe boost te geven? Dan is tijdelijk werk in het buitenland een goede optie. Tijdelijke banen in het buitenland zijn ook vaak seizoensgebonden, maar zijn ook veel te vinden op specifiek gerichte sectoren. Naast horeca en toerisme, kan je vaak ook tijdelijke werkervaring opdoen in de werkvelden waar jij juist werkt, zoals mode, handel, culinair of taal en cultuur.

Tijdelijk werk kan zo kort zijn als enkele weken snuffelen bij een bedrijf, tot een heel jaar fulltime werken en leren. Belangrijk is om op tijd een woning te vinden; vooral als je naar een grote stad gaat. Soms kan je geluk hebben met woningruil of als huisoppas.



Expat

Expats worden vaak ingehuurd door bedrijven die op zoek zijn naar specifieke vaardigheden of kwalificaties. Expats kunnen voor een langere tijd in een ander land wonen dan waar ze vandaan komen. Het is dus een erg handige manier om beter te worden in wat je doet en een interessanter cv op te bouwen.



Waar je wel op moet letten als je als expat in het buitenland wil werken, is wat de regels zijn voor expats in het desbetreffende land. Daarnaast loopt werving en selectie is sommige landen erg anders dan hier. Zo zijn er bedrijven die actief op zoek zijn naar expats en jou zelf benaderen, maar aan de andere kant zijn er ook werkgevers die alleen mensen aannemen die bijvoorbeeld de taal spreken. Heb je toch iets gevonden? Voordelen aan werken als expat, zijn dat er vaak geholpen wordt huisvesting te vinden, reiskosten worden vergoed en dat je belastingtechnisch vaak goedkoper uit bent.