12 voorbeelden van geweldige branding als inspiratie

Een internetpagina is niet alleen de inhoud, het gaat om het creëren van een compleet merkimago. De keuze van onderwerpen, communicatie met gebruikers, gemak en visuele component moeten in harmonie zijn met elkaar en het basisconcept van het bedrijf weerspiegelen. Branding van sociale netwerken en een site is een indirecte advertentie die u onderscheidt van concurrenten en kopers aantrekt. Hoe creëert u dit? In het artikel hebben we tips en voorbeelden verzameld van de beste sites, Instagram-pagina's, Facebook en ontwerpprofielen op Dribbble.

Wat is Branding?

Branding is het gezicht van uw bedrijf op internet. Er is geen groot budget nodig om een online verschijning aan te maken. Het belangrijkste is om keuzes te maken over waarden, missie, doelgroep en uniek verkoopaanbod. Dit zijn de elementen van de huisstijl, waaronder branding op internet.

De visuele component. Het kiezen van een logo, kleuren, lettertypen en illustraties zal uw persoonlijkheid laten zien en klanten meer over u vertellen dan lange berichten. Goede beelden moeten de focus zijn. Het logo moet bijvoorbeeld op elke pagina van de site worden gebruikt en als profielfoto op sociale netwerken. Besteed aandacht aan de creatie van het logo: het moet zorgen voor herkenning en het onthouden van.

U kunt zelf een merkidentiteit ontwikkelen (in een van de grafische editors), contact opnemen met een designer of een online generator gebruiken - zoals Logaster.



Gebruiksgemak. Bekijk de online bron door de ogen van de gebruiker: is het duidelijk of moet u uren ronddwalen op zoek naar de juiste informatie? Eenvoud, navigatiegemak en snelle feedback zijn wat uw lezers verwachten.



Contact opnemen met klanten. Welk product verkoopt u? Welke problemen lost het op? Hoe verschilt u van uw concurrenten? Laat mensen niet zoeken naar antwoorden op deze vragen. Identificeer uw doelgroep en praat met uw klanten in hun taal.



Branding van websites met voorbeelden

De trend is minimalisme en beknoptheid. Handig menu, nuttige inhoud, illustratief materiaal - zo gebruiken populaire merken deze tools op internet.

IKEA

De site is net zo gemakkelijk te gebruiken als IKEA-producten. Handige navigatie brengt u onmiddellijk naar de winkel en een blog met ideeën voor inspiratie staat vol met kleurrijke illustraties en handige tips.

Reebok

Dynamiek, mode en stijl - alle tekst en visuele inhoud is gericht op het overbrengen van de belangrijkste boodschappen van de fabrikant van sportartikelen. En u kunt ideeën voor cadeaus voor atleten en actuele informatie in de blog vinden.

Airbnb

'Boek unieke overnachtingen en dingen die er te doen zijn' - een oproep op het eerste scherm vraagt de doelgroep onmiddellijk te beginnen met zoeken. En reizigers die inspiratie zoeken, vinden hier ideeën voor nieuwe reizen.

Instagram Branding met voorbeelden

De visuele component is vooral belangrijk op Instagram: illustraties voor berichten, video's voor verhalen en live video's. Gebruik huisstijlelementen, neem contact op met abonnees en wees niet bang om te veranderen, afhankelijk van hun verzoeken. We hebben voorbeelden geselecteerd van bekende bedrijven die zullen laten zien hoe u Instagram-bedrijven kunt brandmerken.

Nike

'Als je een lichaam hebt, ben je een atleet', stuurt de inspirerende bio ons naar het kernidee van het merk over de kansen die voor iedereen openstaan. Elke post is het verhaal of de quote van een atleet. Nike gebruikt de #justdoit-slogan als een permanente hashtag.

National Geographic

"Beleef de wereld door de ogen van National Geographic-fotografen" - het motto in de bio harmonieert met het profiel van het account. Foto's van mensen en natuur uit alle hoeken van de wereld gaan vergezeld van lange bijschriften met fascinerende verhalen.

GoPro

"We maken de meest veelzijdige camera's ter wereld", zegt het bedrijf en bevestigt het met de inhoud van het account: alle foto's en video's erin zijn alleen met de GoPro gemaakt. Welke advertentie kan beter zijn?

Facebook Branding met voorbeelden

Hoe kunt u een Facebook-pagina brandmerken? Besteed speciale aandacht aan het ontwerp van foto's en de profielkop: de trend is om animaties en 3D-effecten te gebruiken. Toon uw producten, vul de feed in met relevante en nuttige informatie, leid verkeer naar uw website of YouTube-kanaal, net zoals populaire merken dat doen.

eBay

Het Facebook-account van een online veiling werkt om gebruikers naar de site te trekken. Elk bericht gaat vergezeld met een video waarin reclame voor nieuwe of originele producten wordt gemaakt, thematische aanbiedingen of interviews met succesvolle verkopers.

eBags

Reizigers met stijlvolle koffers en rugzakken laten de producten van het merk zien in de video in de profielkop. De feed is gevuld met productafbeeldingen, gebruikersrecensies en kortingen.

Walmart

De keten van Amerikaanse supermarkten gebruikt voornamelijk videocontent: commercials, series van eigen shows en handige tips van experts.

Ontwerpersprofielen in Dribbble

Het sociale netwerk van Dribbble wordt ook wel "Twitter voor ontwerpers" genoemd. Hier communiceren ze, plaatsen een portfolio en beknopte informatie over zichzelf. Hier zijn enkele populaire profielen:

Cosmin Capitanu: grafisch ontwerper, architect en stedenbouwkundige.

Tubik: een bureau dat logo's, mobiele applicaties, animaties en afbeeldingen maakt.

Ueno: een digitaal bureau dat werkt met Facebook, Verizon, Apple, Dropbox, Red Bull, Google, Lonely Planet, Reuters en Visa.

Conclusie

Missie en waarden, productkenmerken en voordelen voor klanten - uw online bron zou dit alles moeten zeggen via branding. In het artikel hebben we u laten zien hoe u sociale netwerken en een site kunt brandmerken, en tot slot delen we drie aanvullende tips die helpen om snel contact te leggen met potentiële kopers.

1. Plaats contactgegevens op een prominente plaats: op de site - bovenaan elke pagina en in sociale netwerken - in de profielbiografie.

2. Gebruik videocontent - het trekt meer mensen aan dan foto's en lange teksten.

3. Zorg voor de oproep tot actie: vraag klanten om op de link te klikken, deel te nemen aan de speciale aanbieding of een bestelling te plaatsen voor een speciale prijs.