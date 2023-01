Tijden veranderen, maar De Jozef blijft

120 jaar De Jozef: de gezelligste huiskamer van Volendam

Ruim 120 jaar geleden vond pastoor Hendriks dat er in de donkere maanden een eind moest komen aan de ‘wantoestanden van drankmisbruik en leegloperij’ in Volendam. Hij gaf kapelaan Hafkenscheidt de opdracht een oplossing te zoeken voor de sociale problemen, een gevolg van de winterse onderbreking van de visserij. Volendam zou behoefte hebben aan een verenigingsgebouw met een maatschappelijke functie, zo vermoedde de kapelaan. Hij zou gelijk krijgen. 120 jaar later is De Jozef nog altijd het kloppend hart van Volendam. Manager Johan Bond ‘Boettie’ is trots aan het roer te mogen staan van de ‘mooiste vereniging van Nederland’: ,,Welke gemeente heeft dít nou?”

Door: Kevin Mooijer

Heb je hem er zelf niet gegeven, dan ben je wel eens te gast geweest op een bruiloft in De Jozef. Sinds jaar en dag is het traditie dat veel Volendammers de mooiste dag van hun leven in het verenigingsgebouw vieren. Het aantal trouwfeesten dat er gegeven is loopt waarschijnlijk in de duizenden. Maar inmiddels heeft het ruim honderd jaar oude pand een multidisciplinaire functie. Van geboorte tot de dood en alles daartussenin, voor alles is plek bij De Jozef. ,,Bruiloften, kraamkoppies, live concerten, knalfeesten, theater, lezingen, compleet verzorgde diners, maar ook voor een uitvaart leent De Jozef zich uitstekend”, zegt Johan ‘Boettie’. ,,Ons hechte team zorgt hoe dan ook dat het een ervaring wordt om nooit te vergeten. En alles kan hé. Al willen ze witte stoelen met konijnen aan het plafond…”

Volendams erfgoed

De Jozef voelt als thuiskomen. De kracht van het nostalgische gebouw schuilt in het uiterlijk: een grote feestzaal, maar met de sfeer van een bruin café. Ondanks de afmeting is het er gezellig, knus zelfs. ,,Wat we hier hebben staan is uniek”, zegt de manager. ,,En wat het Volendammer volk door de jaren heen heeft meegemaakt met en in De Jozef is onbetaalbaar. Iedere gemeente heeft behoefte aan een vereniging als deze. Niemand heeft hem. Wij wel. Dat moeten we koesteren.” Op 3 januari 2023 viert De Jozef zijn 120-jarig jubileum, daarmee is de vereniging Volendams erfgoed. ,,Al twintig jaar terug bereikten we de koninklijke status. De Jozef heeft ontzettend veel doorgemaakt en overleefd. Recessies, oorlog en bijvoorbeeld de coronacrisis. Ik ben trots te kunnen zeggen dat we dat allemaal door zijn gekomen zonder aanspraak te maken op jaarlijkse subsidie van de gemeente. Overigens zijn we de gemeente wel enorm dankbaar voor de eenmalige subsidie in de coronatijd. Tevens een dankwoord aan het VSB Fonds voor de geweldige gift om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen om De Jozef weer toekomstbestendig te maken, zonder die bijdragen hadden we de deur al moeten sluiten. Nu kunnen en moeten we vooruitkijken: welke veranderingen met betrekking tot verduurzaming zijn er nodig om weer met vol vertrouwen richting 150 jaar De Jozef te gaan.”

Jozefhart

De Jozef houdt zijn eigen broek op. Dat is altijd al zo geweest. En daar hebben we de mensen met een ‘Jozefhart’ voor te danken.”

,,Wij staan bekend om alle optredens, bruiloften en andere vormen van feest”, vervolgt ‘Boet’. ,,Ieder feest is er één. En we geven ons voor iedere gelegenheid 110%. Die feesten zijn je bestaansrecht. Maar de afgelopen jaren is het niet meer zo vanzelfsprekend dat men bij De Jozef uitkomt. Er zijn zo veel andere initiatieven uit de grond gestampt, om nog maar te zwijgen over het veranderende uitgaanspatroon. Dat er dus nog altijd muzikanten, echtparen en organisatoren van feesten bij ons uitkomen, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Die mensen met een Jozefhart zijn onmisbaar.”

,,De Jozef staat op een fundament dat bestaat uit een aantal mensen met een gezamenlijk doel: het behoud van De Jozef”, zegt Johan. ,,De medewerkers, vrijwilligers, de mensen die alle clubs leiden en het bestuur, dat ook bestaat uit vrijwilligers. Samen zijn we één familie die zich tomeloos inzet voor de vereniging. Dat uit zich op de werkvloer in een hecht en hardwerkend team. Laatst mochten we in De Jozef een compleet diner verzorgen ter ere van een 50-jarig huwelijksjubileum. Het werd een geweldig feest. De respons die je als team na zo’n avond krijgt is hartverwarmend. En een mooie bijkomstigheid: een compleet verzorgt diner in De Jozef is een waardevolle aanvulling op ons uitgebreide aanbod gebleken.”

Verenigingsactiviteiten

Al 120 jaar worden er diverse verenigingsactiviteiten ontplooid in de Sint Jozefstraat. Tijden veranderen – soms drastisch – maar de behoefte aan vrijetijdsbesteding in De Jozef blijft. ,,We mogen jaarlijks verschrikkelijk veel mensen ontvangen in ons verenigingsgebouw”, zegt Johan. ,,De verschillende clubs als klaverjassen, jokeren, biljarten, bingo’s, KBO, noem het maar op, zorgen dat De Jozef een onmisbare schakel is op sociaal en maatschappelijk gebied in Volendam. We kunnen die positie zelfs nóg meer versterken door ook een avondprogramma op de dinsdag en donderdag neer te zetten. Maar dat is natuurlijk alleen mogelijk als de Volendammer gemeenschap De Jozef blijft bezoeken. Dus, heb je een leuk idee, laat je dan vooral horen.”

,,Wat mij pijn doet is dat je wel eens hoort over gepensioneerde mensen die alleen thuis zitten. Die mensen vereenzamen terwijl wij hier een prachtig gebouw met onbeperkt gezellige activiteiten hebben. Bij ons staat de deur voor iedereen open, dus stap gewoon een keer binnen. Ik kan je garanderen dat je je gelijk thuis voelt.” Over twee jaar bereikt ‘Boet’ zelf zijn pensioengerechtigde leeftijd. ,,Omdat je nou toevallig 67 wordt moet je maar in de bank gaan liggen. Ik geloof daar niet in. Ze zullen mij nog lang in De Jozef voorbij zien komen. Ik tel de dagen af tot ik zelf aan kan schuiven bij de klaverjas- en biljartclub. Mijn rol zal veranderen, maar mijn Jozefhart blijft altijd kloppen.”

Nog geen lid van de Sint Jozefvereniging? Ga dan naar www.jozefvolendam.nl en schrijf je in.

De Jozefagenda:

21 januari 2023: TOP2000

22 januari 2023: TOP2000

Tickets alleen verkrijgbaar in De Jozef.

28 januari 2023: TOP2000

29 januari 2023: TOP2000

Tickets alleen verkrijgbaar in De Jozef.

11 februari 2023: QUEEN FOREVER

Zaal open: 19.00 uur; Aanvang: 20.00 uur

Tickets verkrijgbaar op de site en in De Jozef.

11 maart: Eagles Legacy

9 april: Paasdag Evergreen

15 april: Yellow, a tribute to Coldplay

28 mei: Volendam meets Abba

17 en 18 juni: Rolling Stones

Aan de leden van de St. Jozefvereniging

Deze week ontvangt u de ledenbrief 2023, zoals u van ons gewend bent. De ledenpas ontvangt u pas volgend jaar. Tot die tijd kunt u gebruik maken van uw huidige ledenpas. De incasso wordt binnenkort afgeschreven.

Bestuur St. Jozefvereniging