1800 kinderen leven zich uit tijdens Billy’s Koningsspelen Zo nu en dan was de regen enigszins spelbreker, maar dat kon het plezier niet bederven tijdens de Koningsspelen. Aangezien een pilot was gestart om te kijken of ook de groepen 3 en 4 aan deze Spelen mee kunnen doen, waren liefst 1800 kinderen actief op de verschillende locaties in Volendam, Edam en Oosthuizen. Voorafgaand werden zij op video’s toegesproken door diverse vooraanstaande mensen uit onze gemeente. Door: Klaas Smit 64 Klassen van 16 verschillende scholen namen deel. De organisatie Alliantie Kansrijk was uiteraard trots dat alles goed verliep en dankbaar voor de hulp van meerdere ouders nodig. De Koningsspelen waren verspreid over vier locaties, in Edam op het voetbalterrein van EVC en ‘t Bolwerck, op de velden van de plaatselijke voetbalvereniging van Oosthuizen en in Volendam bij de RKAV, de Opperdam, de Seinpaal en de Waterdam. Op al die locaties waren meerdere stations uitgezet. Onderwijl was er voor de kinderen gratis fruit en water beschikbaar, gesponsord door Groente- en Fruitboxer, Fa.Leek, Gerard Visser en De Proeftuin. |Doorsturen

