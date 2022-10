20 jaar Kunst Kijken Volendam

Dit jaar is het feest bij Kunst Kijken Volendam. We bestaan dit jaar namelijk 20 jaar. In 2002 begon kunstenares Jans van Baarsen met het organiseren van de Kunstroute tijdens Volendammerdag en in de loop der jaren is de route uitgegroeid tot een route met gemiddeld 1500 bezoekers, 9 locaties en ruim 60 kunstenaars uit de brede gemeente Edam-Volendam en daarbuiten. Kunst kijken Volendam is een begrip en een zeer belangrijk evenement voor de beeldende kunstenaars in onze gemeente. We geven beeldende kunst een podium en dragen het belang van kunst uit binnen de gemeenschap. Tijdens het evenement inspireren de deelnemers elkaar en maakt het publiek op een laagdrempelige manier kennis met beeldende kunst in al zijn vormen. Een evenement om trots op te zijn en dat zijn we dan ook.

Kunst Kijken, Henk Snoek: Geisha

Data en locaties

Kunst kijken Volendam vindt plaats in de Kunstmaand op zaterdag 22 en zondag 23 oktober. Pop- en cultuurhuis PX is weer het kloppende hart van de route. Binnen het gebouw, op 4 verdiepingen, is het werk van ruim 40 kunstenaars te zien. Naast PX hebben we de volgende locaties: Het Volendams museum, De Amvo, Het Stolphoevekerkje, De nieuwe Botterwerf, De Afslag en Restaurant De Groene. Tevens verzorgen het Tandheelkundig centrum (De Boortoren) en House of Art (Dril 1A) een eigen expositie.

Themawedstrijd

Ook dit jaar organiseren we een themawedstrijd voor de kunstenaars. Het thema is dit jaar De Geboorte van Nederland: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Het publiek kan stemmen op hun favoriete werk; daarnaast worden de werken beoordeeld door een vakjury.

Openingstijden

De Kunst Kijken route is op zaterdag geopend van 12.00 tot 17.00 en op zondag van 11.00 tot 17.00. Het is bijna onmogelijk om alles in 1 dag te bezichtigen. We raden dan ook aan om 2 dagen voor de route te reserveren.

Kinderactiviteit

Ook voor onze kleine kunstenaars is er een activiteit. Op zondag 23 oktober van 12.30 tot 15.00 kunnen kinderen vanaf 4 jaar in het Buurtcentrum van PX hun kunstzinnige talenten ontdekken en ontwikkelen. Deelname is gratis en kan zonder aanmelding vooraf zolang er plaats is.

Binnenkort kunt u op onze site zien welke kunstenaars meedoen en op welke locaties hun werk te zien is.

Open atelier en kerkenroute

Vorig jaar hebben wij in het kader van de Kunstmaand voor het eerst een open atelierroute georganiseerd in Edam. Dit is zo goed bevallen dat we er dit jaar een vervolg aan geven; we hebben de route flink uitgebreid en trekken samen op met de kerkenroute. Zo kunt u 2 weekends lang met de fiets of met de auto een mooi rondje Kunst Kijken in de brede gemeente Edam-Volendam.

De ateliers en kerken zijn te bezichtigen in de weekends van 8, 9 en 15, 16 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur.

De deelnemers zijn:

Philine van der Vegte (Katwoude), Kunst op stap (Volendam), Anneke Peereboom (Edam), Gea Karhof (Edam), Rene van Tol (Edam), Rob Cerneus en Bob Doets (Warder), Diek Kubbe (Warder), en Sandra Ale (Oosthuizen).

De deelnemende kerken zijn:

Kerk Middelie, Kerk Beets en de Grote kerk van Oosthuizen.

Hier exposeren een aantal fotograven uit de gemeente, De kunstenaars uit Warder en de Vrouwengroep uit Oosthuizen.

Het belooft een mooie viering van ons 20-jarige bestaan te worden en we hopen u allemaal te zien tijdens onze Open atelierroute en tijdens Kunst Kijken Volendam.

Meer info: www.kunstkijkenvolendam.nl