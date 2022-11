Jaar van promotie naar eredivisie eindigt in mineur, na nieuw verlies tegen FC Utrecht

2022 dooft uit als nachtkaars

De laatste wedstrijd voor de WK-onderbreking gaf FC Volendam voor eigen publiek nog een kans om 2022 – waarin het voor het eerst na veertien jaar weer naar de eredivisie promoveerde – met een positief resultaat af te sluiten. Maar het eindigde in mineur. Tegen FC Utrecht had de ploeg van trainer Wim Jonk veelvuldig balbezit, alleen ontbrak de doortastendheid. En dat laatste hadden de bezoekers wel bij de spaarzame momenten dat ze Volendam pijn konden doen. Toen Volendam verzuimde op 1-2 te komen, knakte het laatste stukje verzet en werd het 0-4. Door Eddy Veerman

Gaetano Oristanio probeert in balbezit te blijven tegen FC Utrecht. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

RobertMühren – hij viel vorige week vroegtijdig uit na een kopstoot van Feyenoord-verdediger Gerson Trauner – was niet beschikbaar. Zijn plaats in de aanvalslinie werd niet ingenomen door Henk Veerman, maar door tiener Lequincio Zeefuik. Veerman begon zodoende aanvankelijk vanaf de bank tegen de club die hem afgelopen zomer liet gaan toen het voormalig international Bas Dost aantrok. Die maakte – in tegenstelling tot vorige week – wel zijn opwachting in de basis van FC Utrecht.

De thuisclub zette meteen hoog druk en dat leverde ook enkele balveroveringen op. Behalve de poging van Gaetano Oristanio (naast) werd een inzet van Ibrahim el Kadiri geblokt en zocht Carel Eiting twee keer een medespeler voor de combinatie, maar die begrepen zijn intentie niet. Aan de overkant oogstte Brian Plat applaus met een verdedigende actie.

Volendam zat goed in de wedstrijd, maar op het kwartier ging het flink mis. Derry John Murkin leverde de bal zomaar in, Utrecht brak snel uit, zag Filip Stankovic eerst nog redden, maar daarna kon Taylor Booth de rebound in het lege doel schieten. Volendam probeerde andermaal moedig de Utrechtse opbouw te verstoren. Utrecht bleef geduldig aan de bal. En zonder bal loerde het afwachtend op de fout van de thuisclub, die zelf wel steeds dichter bij het Utrechtse doel kwam. Een voorzet van Oristanio werd door de keeper onderschept en achter de kopbal van El Kadiri zat geen enkele kracht.

Toen Oristanio vijf minuten voor rust langs twee Utrecht-spelers glipte en onderuit werd gehaald, wees de scheidsrechter aanvankelijk naar de stip. Om vervolgens te worden gecorrigeerd door zijn assistent: het was erbuiten. De vrije trap leverde niets op, zoals een schot van Bilal Ould-Chikh even later voorlangs zoefde en na een goede actie van Oristanio diens pass op de meegekomen Eiting net te hard was. Op slag van rust bezorgde Volendam de Utrechtse defensie wel paniek. Bij een corner kopte Xavier Mbuyamba goed in, maar op de doellijn kopte een Utrechtse verdediger de bal weg.

In de rust liet Wim Jonk Oskar Buur in de kleedkamer achter en was Walid Ould-Chikh zij vervanger. Al na een paar seconden verscheen El Kadiri schuins voor doelman Barkas, maar zijn matige poging werd geblokt.

In de 63e minuut klonk – niet voor de eerste keer in de middag – het ‘alle ballen op Henkie’, toen Henk Veerman zich aan de zijlijn meldde om in te vallen. Utrecht begon toen al met tijdrekken. In de 74e minuut liet Volendam zich achteruit drukken en zette onvoldoende druk tijdens het langdurige balbezit van de bezoekers, wat uiteindelijk leidde tot een voorzet van de zijkant en een rake kopbal van Bas Dost: 0-2.

Dé kans op de aansluitingstreffer was vervolgens niet aan Volendam besteed: waar Oristanio alleen voor de keeper keihard tegen het lichaam van de uitkomende Barkas schoot, had Sander van de Streek in de 84e minuut wel het vernuft om in kansrijke positie Stankovic te passeren: 0-3. In de extra tijd werd het zelfs nog 0-4.