25 jaar VC: oud, nieuw en Cohen

,,We zitten nog op een wolk”, zei zanger Johan Molenaar na de jubileumavond van Vast Countenance in de PX. De band vierde haar 25-jarig jubileum en tegelijkertijd presenteerde het de vijf songs van de nieuwe EP, toepasselijk ‘25’ genoemd. Én er werd een set gespeeld van de Leonard Cohen Tribute, waarmee VC en ‘Friends’ een tijd lang door de Nederlandse theaters trokken. Door: Eddy Veerman

Sandrine Snoek, Johan Molenaar, Ramon Tol, Anne Veerman en Peter Steur. Foto’s: Klaas Hansen

Een kwart eeuw Vast Countenance. Een tijd waarin de band meerdere wisselingen onderging en meerdere albums uitbracht. Er kwam van alles voorbij, zaterdag. Van de eerste liedjes tot de meest recente. Met de ode die het aan Leonard Cohen bracht erbij, kwamen er in totaal achttien muzikanten, zangers en zangeressen op het podium en werden verschillende juweeltjes uitgevoerd, muzikaal, maar ook qua zang. Het publiek genoot. Ook de nieuwe single ‘Time on our side’ kon op lovende reacties rekenen. ,,En hoe bijzonder is het dat zo’n liedje dan op Sportify aan een Finse playlist is toegevoegd en we 1300 streams uit Helsinki hebben, da’s toch eer van je werk”, zei Johan Molenaar.

Ergens tijdens de avond werd het stil. Toen violiste/zangeres Anne Veerman verhaalde over voormalig drummer Cor Schilder (pan) en zijn vriendin Neeltje Tol, trouwste fan van VC. Bijna tien jaar geleden kwamen ze om tijdens de MH 17-ramp. ,,Voor het repeteren luisterden we naar oudere platen, om het geheugen op te frissen; dan hoor je de tweede stem van Cor en zijn geniale drumpartijen. Zijn humor kwam weer voorbij. Het was alsof hij glunderend om de hoek van het oefenhok toekeek. En soms lijkt het bij optredens dat ik Neeltje nog in het publiek zie staan. Ze blijven onlosmakelijk deel van ons en onze muziek.” Cor en Neel leven voort in Vast Countenance en die band gaat ook voort, getuige de nieuwe EP. Die vond tijdens de avond gretig aftrek en is fysiek bij Jan Cas verkrijgbaar.

Foto’s: Klaas Hansen

