‘Geen enkele dag hetzelfde’

25-jarig jubileum voor kinderdagverblijf Diedel Dumpie

In 1997 richtte Sascha Visser haar eigen kinderdagverblijf Diedel Dumpie op. Het begon met één kind en Sascha zelf. In 25 jaar is het uitgegroeid tot een kinderdagverblijf met dertien leiders en meer dan honderd kinderen. Om het zilveren jubileum te vieren, werden de kinderen afgelopen week iedere dag verrast met lekkernijen en creatieve bezigheden en werd er op vrijdag 1 juli een gezellige bijeenkomst georganiseerd voor de ouders en hun kinderen. Door: Jo-ann Klepper

Zij mochten, als klap op de vuurpijl, vervolgens genieten van een kindvriendelijke voorstelling van Theater Koekla uit Edam. Het jubileumfeest was een spektakel voor jong en oud. De zonnige vrijdagmiddag begon met het verzamelen van alle kinderen en ouders op het plein van Diedel Dumpie. Aangekomen konden zij onder het genot van een hapje, een drankje en muziek even bijkletsen. De kinderen hadden gelijk hun plezier gevonden in de zandbak. Nadat iedereen op het plein gearriveerd was vertelde Sascha hen, met een lach op haar gezicht: ,,Iedereen kan naar binnen, het theater begint!”



De ouders en de kinderen verplaatsten zich vervolgens naar zaal de Burghwall, waar de genodigden een leuke en grappige voorstelling kregen voorgeschoteld. Maar voordat de show begon, deed Sascha eerst nog even een woordje: ,,Geen enkele dag is hetzelfde en iedere dag leren wij samen nieuwe dingen. Ik kan het niet alleen en ben heel blij met het team dat wij hebben. Ik wil mijn collega’s heel erg bedanken, omdat zij zich zo erg inzetten en iedereen bedanken voor het vertrouwen.”