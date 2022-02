3 redenen om een telefoonhoesje te kopen

Wie een nieuwe smartphone koopt, moet hier vaak een groot bedrag voor neertellen. Daarom is jou er veel aan gelegen om zuinig om te gaan met het toestel. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarom raden wij jou aan een telefoonhoesje te kopen bij jouw smartphone.

Partnercontent

Omdat telefoonhoesjes geld kosten, schaft niet iedereen er eentje aan. Zonde, want er zijn genoeg redenen op te voeren om dit wel te doen. In deze tekst zetten wij er 3 op een rijtje.

Beschermt jouw telefoon

Laten we direct met de belangrijkst reden beginnen: een telefoonhoesje beschermt jouw telefoon. De mate van bescherming hangt af van het soort hoesje dat je koopt. Een bumper zit bijvoorbeeld alleen om de bovenkant, onderkant en zijkanten, terwijl een bookcase en flipcase ook de voor- en achterkant bedekken. Hierdoor denk je mogelijk dat een bumper niet voldoende bescherming biedt. Toch is de kans op een barst in het scherm een stuk kleiner met dit hoesje. Een bumper heeft namelijk opstaande randen, waardoor het scherm de grond niet direct raakt als jij jouw telefoon op een vlakke ondergrond laat vallen.

Zorgt voor meer grip

Telefoons worden vaak gemaakt van gladde materialen, zoals hard kunststof of glas. Deze materialen zijn nogal glad. Hierdoor kan een telefoon makkelijk uit jouw handen glijden. Omdat dit schade tot gevolg kan hebben, wil je dit uiteraard voorkomen. In dat geval biedt een telefoonhoesje uitkomst. Veel van deze hoesjes worden namelijk gemaakt van siliconen en leer. Deze materialen zijn een stuk minder glad, waardoor een smartphone minder snel uit jouw hand glijdt.

Geef jouw telefoon een fraaie uitstraling

Heb je een Samsung S21 FE gekocht, maar ben je niet helemaal tevreden over de uitstraling van het toestel? Ga dan op zoek naar een telefoonhoesje. Met zo’n hoesje kun je jouw smartphone namelijk een compleet andere uitstraling geven. Je kunt bijvoorbeeld een Samsung S21 FE hoesje in een felle kleur kopen, maar je kunt ook een telefoonhoesje met een foto laten maken. Op deze manier kun je jouw smartphone helemaal naar eigen wens samenstellen.