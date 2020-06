Partner content

3 redenen om gember te drinken

Gember is een specerij dat tegenwoordig voor talloze doeleinden gebruikt wordt. Zo is het bijvoorbeeld een belangrijk ingrediënt voor veel gerechten. Je kunt gember echter niet alleen eten, maar ook drinken. In steeds meer drankjes wordt tegenwoordig gember verwerkt. De meeste mensen doen dit niet zo zeer omdat zij het lekker vinden, maar omdat deze specerij zo gezond is. Ben je nog niet overtuigd? Wij zetten hieronder 3 reden op een rijtje om gember te drinken.

1. Kalmerend voor de maag

Een eerste reden om drankjes met gember te drinken, is omdat de specerij jouw maag kalmeert. Gember helpt onder meer bij het verlichten van klachten als gevolg van misselijkheid. De specerij kan zelfs helpen wanneer je last hebt van reisziekte.

2. Minder last van pijnlijke spieren

Heb je geregeld last van pijnlijke spieren? Dan helpt het om zo nu en dan een drankje met gember te drinken. Het maakt niet uit hoe de spierpijn ontstaan is. Een drankje met gember zorgt ervoor dat je minder pijn ervaart en dat maakt het verrichten van bepaalde handelingen een stuk makkelijker.

3. Helpt bij afvallen

De derde reden om geregeld een drankje met gember te drinken, is omdat deze specerij jou helpt bij het afvallen. Hoe dit precies zit? Dat is vrij simpel, want gember versnelt namelijk de spijsvertering in jouw lichaam. Daarbij komt dat je sneller vet verbrandt door gember. We kunnen dus wel stellen dat gember gezond is en dat het jou daarnaast ook nog eens helpt om kilo’s te verliezen.

Op welke manieren kun je gember drinken?

Er zijn vandaag de dag verschillende manieren om gember te drinken. Zo worden er in de supermarkten bijvoorbeeld talloze drankjes verkocht waar gember in zit. Je kunt echter ook zelf een drankje maken met de specerij. Het maken van gemberthee is namelijk een fluitje van een cent. Je snijdt namelijk simpelweg wat dunne plakjes van de gember, doet dit in een glas en giet er heet water overheen. Je kunt nog een schijfje citroen toevoegen voor de smaak.