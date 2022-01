3 redenen waarom we meer moeten fietsen

We weten allemaal dat de fiets pakken veel gezonder is dan simpelweg in de auto stappen. Maar weet je ook waarom? Misschien niet. Het is namelijk ook een feit dat steeds meer mensen in Nederland over een auto beschikken. Dat zou niet erg zijn als ze deze enkel voor lange afstanden zouden gebruiken, maar ook voor korte stukjes wordt de auto veelvuldig gebruikt. Zonde, niet alleen voor het milieu, ook voor de portemonnee. Kleine stukjes rijden vreet immers brandstof. En zoals we allemaal weten zijn de brandstofprijzen vandaag de dag geen grapje meer.

Ben jij je er ook van bewust dat je steeds vaker de auto pakt en veel minder fietst? Dan wordt het hoog tijd om hier verandering in te brengen. Nog niet geheel overtuigd? Hier zijn 3 redenen waarom we meer zouden moeten fietsen.

Partnercontent

1. Praktischer dan je denkt

De voornaamste reden waarom veel mensen toch maar de auto pakken is omdat ze de fiets als onpraktisch beschouwen. Want hoe pak je dat bijvoorbeeld aan als je boodschappen gaat doen? Het is toch onmogelijk om alle boodschappen op de fiets te vervoeren? Welnee! Er zijn tegenwoordig tal van accessoires die je aan kunt schaffen om dit gemakkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan een fietsmand of kwalitatieve fietstassen. Relatief eenvoudige accessoires die de fiets een stuk praktischer maken.

Wil je gelijk voor het grote werk gaan? Schaf dan een bakfiets aan. Hier is niet alleen eventueel extra ruimte voor de kinderen, maar ook nog voor de nodige boodschappen. Op die manier kom je nooit meer ruimte tekort en is de fiets qua ruimte bijna net zo praktisch als de auto. Het vraagt even een goede investering, maar je wilt uiteindelijk nooit meer iets anders.

2. Helpt tegen stress

Wist je dat je tijdens matig tot intensief bewegen het gelukshormoon endorfine aanmaakt. Dit stofje helpt stress tegen te gaan, laat de bloeddruk dalen en heeft andere positieve effecten op het verminderen van stress. Hierbij voel je je lijf, ademhaling en hoofd tot rust komen bij iedere beweging die je maakt. Zit je dus niet lekker in je vel of ervaar je veel stress? Blijf dan niet in huis zitten, maar pak simpelweg de fiets om de stress weg te trappen. Ook fijn om vervolgens lekker je bed in te duiken en zonder piekeren in slaap te vallen.

3. Kans op overgewicht verkleinen

Het is een feit dat we mede door de huidige gezondheidscrisis meer zijn gaan snoepen en minder zijn gaan bewegen. Hierdoor zijn er ook de nodige ‘coronakilo’s’ aangekomen. Experts zijn van mening dat hier op moet worden gelet. Hoe meer mensen overgewicht krijgen in ons land, hoe groter de druk op de zorg immers zal worden. Bovendien lopen mensen met overgewicht meer kans om met corona in het ziekenhuis te belanden. Door meer te bewegen, zorg je ervoor dat je gewicht stabiel blijft en je misschien zelfs wel die extra kilootjes verliest. Fietsen is een low impact training, waardoor dit ook voor al wat zwaardere mensen een prima oefening is. Bovendien verbrand je er ook nog eens flink wat calorieën mee. Een prima en relatief eenvoudige manier om de kans op overgewicht te verkleinen dus.