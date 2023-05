3e Klaphekfestival in Britse sferen

Engelse guards, een rode telefooncel, de Union Jack en zelfs een Yellow Submarine in de sloot: Het Boelenspark was weer helemaal klaar voor weer een nieuwe editie van het 3e Klaphekfestival. Dit keer was het thema een mix tussen Britpop en British Invasion. Een thema met een ver muzikaal bereik: van The Beatles en Oasis tot Gorillaz en Paolo Nutini en álles daartussenin.

Door: Michelle Tuyp

Na een openingsshow van Juf Linda en Meester John voor de kinderen, begon het festival al gelijk met veel publiek en muziek van J-Nius. Het doorbrekende zonnetje lokte de mensen al vroeg naar het veld. Dit jaar werd er extra aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de bar en de loopruimte op het veld. Van tevoren werd een deel van het veld gemarkeerd voor bezoekers met kleden en stoeltjes, zodoende ontstond er een betere doorloop voor het overige publiek. Ook werden er maatregelen getroffen voor plastic bekers die altijd op het grasveld belanden. Voor een half muntje kocht je een bekertje en wanneer je deze terugbracht, kreeg je gewoon weer een nieuw bekertje. Het nieuwe systeem heeft zijn vruchten afgeworpen: na de festiviteiten lag er een stuk minder zwerfafval op het veld dan voorheen. Dat was een mooie opsteker voor de vrijwilligers die dit festival mogelijk maken.

Om één uur ging het verder met de band Spotted Dick die een Britse metal en hardrock-set speelde. ‘Niks geen Britse pop’, dachten de bandleden. Zij gingen voor de zware sound van onder meer Black Sabbath, Iron Maiden en Judas Priest. Vervolgens was het de beurt aan Stikkend Lampie. De routiniers kwamen op in de stijl van Peaky Blinders en een keiharde set met nummers van onder meer The Clash en Oasis. Voor de mensen die soms even behoefte hadden aan een ander sfeertje was er de verdekt opgestelde Radio Dwars tent. Hier werd de hele dag door techno en house gedraaid door verschillende dj's waaronder John Swinger, Peter Laser, Rick Sman, Faza, Steffie in Da Mix, Penosa en WP. Op het hoofdpodium kondigde presentator Kees Tol (Parre) weer de volgende band aan: Old Spice. Zij speelden klassieke Britse bangers van artiesten als David Bowie. Daarna zette de band Hot Stuff het park op z'n kop met een set vol Fleetwood Mac, New Order en Kate Bush. Denk je aan Britpop, The Rolling Stones en stevige blues rock uit Engeland, dan denk je uiteraard aan Kees ‘Nor’. Als verrassing verscheen hij op het podium op een nummertje mee te zingen. De sfeer zat er goed in, in een zonovergoten Boelenspark vol muziekliefhebbers.

Voor een hapje eten was er dit jaar meer keuze dan voorheen. Uiteraard was er de kraam van Runderkamp met de legendarische parkburgers en andere lekkernijen, de loempiakraam en de ijskar. Maar ook kon je nu een tosti halen, een kopje koffie en Mexicaans eten bij een echte Mexicaanse foodtruck. Met een volle buik kon er worden genoten van de volgende band, Klaphek-gelegenheidsband Scones & Crumpets. Zij gingen voor een meer moderne Britse set met covers van artiesten als Jake Bug, Sam Fender en Jamiroquai. Zanger Niels Buijs had het er maar druk mee en kon zijn gitaar laten staan want hij mocht daarna nog een set spelen met zijn eigen band Sigh Hollywoo. Samen met violiste Anne Veerman, toetsenist Dirk de Boer en leden van Lorem Ipsum: Peter Steur en Michelle Tuijp speelden zij een echte Britpop set met nummers van Blur, Oasis en Morrissey. Terwijl de zon langzaam onderging was het tijd voor de band Stereo Sessions. Verkleed als Queen kwamen zij het podium op en speelden zij misschien wel de grootste meezinger aller tijden: Bohemian Rhapsody. Als knallende afsluiter eindigde Roundhouse deze prachtige Hemelvaartsdag met een set vol dansplaten. De moshpits braken uit, er klom een baldadige jongen in de steigers van het podium en iedereen was zijn zonnebril kwijt. Kortom: een spectaculair einde van een magische dag.