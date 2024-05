4,7 miljoen tekort bij reconstructie Julianaweg

In de halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de commissie Planning & Control is een tekort bij de reconstructie van de Julianaweg gemeld. De reconstructie, die in 2020 startte, is opgedeeld in fases. De eerste fase, de Corridor, werd in 2023 afgerond. De volgende fases, Dorp en Entree, zijn gepland voor uitvoering in 2025 en 2026.

De totale kosten voor de reconstructie zijn nu geschat op €20,5 miljoen, terwijl er slechts €15,8 miljoen beschikbaar is. Om het tekort te dekken, is een aanvullend krediet van €4,7 miljoen nodig. De gemeenteraad zal naar verwachting in het najaar van 2024 worden gevraagd dit extra krediet goed te keuren.

Meerdere maatregelen zijn getroffen om het tekort te beperken, waaronder het schrappen van de uitbreiding van plantsoenen Burg. van Baarstraat, Kielstraat-Roerstraat, Populierenlaan en Margrietstraat en het versoberen van de werkwijze binnen het bouwteam. Hierdoor draagt de gemeente als opdrachtgever en beslisser meer verantwoordelijkheid voor de ontwerpkeuzes. Naar verwachting blijft de communicatie wel op een acceptabel niveau.

Desondanks blijft er een aanvullend krediet noodzakelijk. De Vervoerregio Amsterdam heeft aangegeven een bijdrage van €2,8 tot €3,1 miljoen te willen leveren, wat helpt de kapitaallasten te verlagen.

Het beschikbare budget voor de reconstructie van de Julianaweg is €15,8 miljoen, maar er is €20,5 miljoen nodig. Daarom is een aanvullend krediet van €4,7 miljoen vereist. Als dit bedrag in de definitieve ontwerpfase onveranderd blijft, zal de raad in het najaar van 2024 worden gevraagd om dit aanvullende krediet goed te keuren.