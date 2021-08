4 tips om de haard in je woonkamer te restylen

De zomervakantie is inmiddels voorbij. Voor we het weten komt Kerst er weer aan! Zo net na de zomervakantie is het een goed moment om de woonkamer eens te restylen. Met wat nieuwe herfsttinten en wat andere decoratie heeft je typische Volendamse woning weer snel een nieuwe look en feel. De haard vormt een belangrijk aspect in de woonkamer. Deze valt natuurlijk als eerste op. In dit artikel vind je vier tips om de haard te restylen.

Partnercontent

Ga voor een thuisbioscoop

Deze tip is wel direct de meest rigoureuze, al hangt dat er vanaf wat voor haard je nu hebt. Onze tip: combineer de haard en de televisie, of ga direct voor een thuisbioscoop. De haard en de televisie vormen samen de twee belangrijkste elementen in de woonkamer. Beiden zijn namelijk prettig om naar te kijken. Hoe mooi is het als je deze twee kunt combineren? Plaats bijvoorbeeld je tv en haard in een wandmeubel, zodat je zicht hebt op beiden. Of ga voor een ware cinewall met haard; deze bedekt de hele muur waardoor het lijkt alsof je een thuisbioscoop hebt. Dit is een ideale oplossing, want je werkt er de kabels ook eenvoudig in weg. Zo creëer je direct een strakkere inrichting.



Geef het een sausje

Contrast is ontzettend belangrijk in een inrichting; het zorgt ervoor dat je focus kunt aanbrengen op de plekken of het meubilair waar je dat wil. Wil je de nadruk leggen op de haard? Kies er dan voor om de schouw in een andere kleur te sauzen. Een andere optie is het plaatsen van planten, bloemen of kaarsen in een contrasterende kleur. Dit is net wat minder heftig dan het sauzen van de schouw.



Voeg accessoires toe

Ook de ruimte om de haard heen kan richting de herfst wel een update gebruiken. Wat voor soort kachel je ook hebt, brandhout staat altijd goed. Het zorgt voor een warme sfeer en bovendien lijkt zelfs een elektrische haard op echt hout te branden. Naast het toevoegen van brandhout, kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld een grote plant naast de haard. Of het plaatsen van een mooie poef bij de haard. Geeft je direct de gelegenheid om lekker warm dicht in de buurt van de haard te gaan zitten!



Koop een spiegel

Een haard in de woonkamer kan behoorlijk wat ruimte in beslag nemen. Hierdoor lijkt de woonkamer wellicht wat kleiner. Om deze ruimtelijker te laten lijken, is de spiegel een goede oplossing. Hang een spiegel op aan de wand tegenover de haard. Hierdoor weerkaatst het licht. En we weten allemaal dat een lichte ruimte automatisch groter lijkt!