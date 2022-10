40e editie Singelfestival weergaloos

Singelfestivalbezoekers beleefden afgelopen in het weekend van 24 en 25 september een weergaloos festival in Edam. De eerste na de coronajaren, maar alles viel weer op z’n plek tijdens deze 40e editie. Met een uitverkochte zaterdag, een uitverkochte kindermiddag en de drukste vrijdagavond in jaren, kan de organisatie terugblikken op het best bezochte Singelfestival ooit. Headliners Son Mieux, Yin Yin, DJ St Paul en Bob Uit Zuid waren dan ook niet de minste namen. De unieke aankleding en straattheater-sferen maakten de mix compleet.

Vrijdag

In tegenstelling tot andere jaren stroomde het terrein om 19:30 al goed vol voor opener Lorem Ipsum. De Volendamse band timmert hard aan de weg en liet horen een uitstekende opener te zijn. Bob uit Zuid prakte daar een heerlijke set Nederlandse hiphop-stamppot achteraan waar iedereen van smulde. Tussen de shows in de grote tent door was er de overvolle Singelzaal cabaret van Martijn Grins en speelden PX Songwriterguild songwriters Niels Buijs en Jacob D. Edward (Jack Deen) intieme sets. Het droogkomische Elander vermaakte vriend en vijand op het terrein met hun eland-act.

Yin Yin speelde afgelopen zomer vrijwel alle grote festivals plat, maar moest nog flink zwoegen om het Singefestivalpubliek aan het dansen te krijgen. The Lowlands Crew sloot in de grote tent af en liet iedereen zwetend en tevreden uitkijken naar de zaterdag.

Kindermiddag

Er was angst voor een regenachtige kindermiddag zou worden, maar niets bleek minder waar. Het bleef droog en de zon brak zelfs door waardoor het programma als gepland plaats kon vinden. De kinderen konden ty die t-shirts maken, zich laten schminken, meedoen met Fantasiedier en hun eigen pop maken bij de Poppendokter. De Gillende Keukenprins kwam op veler verzoek terug om op spectaculaire wijze te laten zien hoe je een pannenkoek bakt en Holländischer Wahnzin liet het publiek getuige zijn van hun huwelijksproblemen. Tussen al het kindertheater door lieten Ted Boss & The Remains horen dat zij de beste bluesband uit de omgeving zijn. Grote afsluiter van de middag was Hilaria met hun geweldige voorstelling “dolfinarium”. Het Belgische NAFT verzorgde de overgang van de middag naar de avond met een bombastische en akoestische dance-set met drums en blazers.

Zaterdag

Alles klopte op de zaterdagavond. De pubquiz XL was vanouds gezellig en daarna startte Loes Fabienne in de grote tent. Zij liet zien een talent met grote ambities te zijn. De Singelzaal stond in het teken van de diversiteit van Radio Dwars DJ’s die non-stop draaiden. Het relatief onbekende NAFT blies het publiek letterlijk en figuurlijk warm met hun opzwepende blazerskracht. Voor headliner Son Mieux waren de verwachtingen hooggespannen. Voor een bomvolle tent bewees de Haagse act een van de beste bands van dit moment te zijn. Hun set barstte uit z’n voegen van de energie en het speelplezier. Daarna was DJ St Paul de perfecte afsluiter. Als een magneet trok hij het publiek naar de tent met zijn eclectische, energieke set. Na afloop was het sentiment onder het publiek duidelijk: iedereen kijkt alweer reikhalzend uit naar volgend jaar.