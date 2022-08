4Daagse Nijmegen in het teken van ontvallen wandelaars

Na twee afgelaste edities, vanwege corona, ging de Nijmegen 4Daagse dit jaar eindelijk weer door. Wandelvereniging ’n Loopie was vorige week vertegenwoordigd met 107 wandelaars. En als vanouds was de verzorging geweldig. Alleen daarvoor zou je al mee lopen. Het is een mooie en bijzondere week geworden.