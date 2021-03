5 feestelijke paastafel trends 2021

Hoewel dit Paasweekend anders dan andere jaren zou zijn, mag dat een feestelijke paastafel natuurlijk niet in de weg staan. Sterker nog: we kunnen nu juist wel wat optimisme en gezelligheid gebruiken! Met deze paastafel trends van Biano ziet jouw tafel er dit jaar op z'n Paasbest uit!

Partner content

De paastafeltrends van 2021

Pasen is de eerste feestdag van het lenteseizoen en dus ook hét perfecte moment om samen met het gezin van een feestelijke en heerlijke Paaslunch of -brunch te genieten. Maak van het moment gebruik en geniet samen van het zoeken naar de paaseieren, het uitstallen van sfeervolle paasversieringen op een sidetable of salontafel, het klaarmaken van jullie favoriete hapjes & drankjes en natuurlijk het dekken van de paastafel! Kun jij nog wat inspiratie gebruiken? Ontdek hier de 5 nieuwste paastafel trends voor dit jaar!

1. De Wabi-sabi paastafel

De Wabi-sabi woontrend komt voort vanuit het Japanse boeddhisme. Het is een levensfilosofie, een algemene overtuiging, die zich focust op het leven in het hier en nu. Het Japanse boeddhisme richt zich namelijk op de kunst van het genieten van het moment, in plaats van het streven naar het "perfecte plaatje". Voor de Wabi-sabi woontrend vertaalt deze overtuiging zich in een combinatie van eenvoudige en imperfecte meubels, onbewerkte en ruwe materialen en een natuurlijk kleurenpallet - met aandacht voor een (milieu-)bewuster leven. Deze steeds populair wordende woontrend zien we dit jaar ook terug aan de paastafel! Geniet in elkaars gezelschap aan de Wabi-sabi paastafel van de geur van vers gebakken brood en zelfgemaakte koffie - geserveerd in authentiek servies.

2. De Line Art tafeldecoratie

De tweede paastafel staat in teken van de minimalistische Line Art. De roots van deze trend van lijntekeningen liggen in de mode en kunst en is geïnspireerd geraakt door de surrealistische en abstracte kunstwerken van Matisse en Picasso. Deze Line Art trend zien we inmiddels ook overal binnen het interieur verschijnen: denk bijvoorbeeld maar aan de abstracte tekeningen op sierkussens, tapijten, posters, vazen, bloempotten en dus ook op servies. Het abstracte Line Art servies staat dan ook centraal binnen deze tweede paastafeltrend. Ter aanvulling kun je bijvoorbeeld zelf naamkaartjes met lijntekeningen ontwerpen, verse lentebloemen in een Line Art vaas zetten of de tafel compleet maken met een tafelkleed of servetten met abstracte lijntekeningen. Of wat dacht je van de paaseieren zelf van Line Art voorzien?

3. Floral paasfeest aan tafel

De kleur en geur van een bos extrinsieke en weelderige lentebloemen mag aan een paastafel natuurlijk niet ontbreken. En laten ontluikende voorjaarsbloemen nou net dé eyecatcher van de Floral Paastafel zijn. Deze fleurige paastafeltrend is tot stand gekomen door Sissy-Boy in samenwerking met Bloomon. Een luxe glazen vaas mag dit jaar rijkelijk gevuld worden met favoriete voorjaarsbloemen in complementaire kleuren en contrasterende texturen. Denk bijvoorbeeld aan de Magnolia, Franse tulpen en Alliums, aangevuld met bijvoorbeeld de paastak Forsythia. Vul nog wat extra sierlijke, glazen minivaasjes met twee of drie contrasterende voorjaarsbloemen en zet een paastak in een vaas of bloempot in een plantenstandaard. Steek tot slot de populaire twisted kaarsen aan en geniet intiem en eindeloos van de feestelijke sfeer!

4. De Bio-lentetafel

De gezellige (en zelfs ietwat chaotische) lentetafel mag dit jaar lekker vol staan met zelfgemaakt brood en hartige taart, verse jus en natuurlijk voor iedereen een gekookt eitje. Hoe groter de chaos, des te groter de gezelligheid! Door niet alleen de hapjes en drankjes, maar ook de tafel duurzaam aan te kleden creëer je een echte gezellige Biologische lentetafel. Dek de tafel met een tafelkleed van biologisch katoen of linnen, duurzaam servies van bijvoorbeeld bamboe of een ecologisch verantwoord houtsoort en gerecycled glaswerk. Met deze Biologische Lentetafel haal je niet alleen de natuur naar binnen, maar draag je ook nog een steentje bij aan de natuur. Win-Win!

5. Playful paasbrunch

Lijnrecht tegenover de duurzame en natuurlijke woontrends staat de Playful Living woontrend. Meer dan ooit tevoren is er behoefte aan hapiness en joy en deze woontrend is dan volgens Biano ook een logische respons op de sobere tijden die het coronavirus veroorzaakt. Kenmerkend voor deze woontrend zijn de warboel van intense kleuren, patronen, texturen en vormen. Uitgangspunt is dan ook: hoe kleurrijker en gekker, des te beter. Deze Playful Living interieur vertaalt zich in een Playful paastafel naar paaseieren in alle verschillende felle kleuren, gekke eetbare decoratieve objecten, felgekleurd servies en gekleurd glaswerken. And last but not least: de etagere met een paradijs aan zoetigheid mag niet ontbreken! Door het hoogteverschil van de etagere zorg je namelijk voor een speels effect en schittert het bakwerk als middelpunt op de Playful paastafel.