5 Redenen om Hondenpoep altijd op te ruimen

Het is één van de grootste ergernissen van de mens: hondenpoep en verdwaalde drollen die niet worden opgeruimd. Het is niet alleen niet smakelijk om te zien, maar het laat ook een vervelende geur achter. En wat is er irritanter dan in hondenpoep trappen? De afgelopen tijd zijn er wel veranderingen gekomen in een aantal gemeenten en mogen honden alleen aangelijnd buiten uitgelaten worden en moeten de baasjes hondenpoep en hondendrollen opruimen. De één denkt er wellicht makkelijk over, maar de ander irriteert zich rot. Waarom is het belangrijk om hondenpoep op te ruimen? Wij delen vijf redenen waarom.

1. Er komt meer stikstof vrij door hondenpoep

Sommige mensen zullen denken dat hondenpoep vanzelf wel weggaat of dat het verandert in mest, net zoals bij paardenpoep, maar als je hondenpoep laat liggen, kan dit zorgen voor een verandering van de flora en fauna. Door het hoge stikstofgehalte die vrijkomt tijdens het poepen komt er gemiddeld elf kilogram extra meer stikstof in de grond per jaar. Stikstof wordt veel gebruikt bij de bemesting van planten, maar te veel stikstof kan juist zorgen voor overbemesting, waardoor planten minder snel en goed groeien.

2. Hondenpoep kan ziekten bevatten

Naast dat hondenpoep kan zorgen voor overbelasting, een vieze geur of overbemesting en te veel stikstof, kan de ontlast van een hond ook salmonella, bacteriën, wormen of andere gevaarlijke parasieten bevatten. Dit kan een gevaar zijn voor andere honden en mensen. Wanneer een andere hond aan de besmette ontlasting gaat ruiken of er zelfs van gaat eten, kunnen de parasieten, wormen of andere bacteriën worden verspreid. Hierdoor kunnen andere honden ziek worden en bijvoorbeeld flinke diarree krijgen. Als jouw hond geen ziekten met zich meedraagt, kan een andere hond dat wel. Er zijn verschillende manieren waarop een hond zich kan besmetten. Daarnaast zijn sommige parasieten, zoals Giardia, besmettelijk van dier op mens, waardoor ook jij of een ander hondenbaasje ziek kan worden. Maar ook salmonella of E. Colli kunnen zich van dier op mens verspreiden en de gezondheid ernstig schaden. Voorkom parasieten, wormen en bacteriën door jouw hond een ontwormingskuur te geven, maar ook door de ontlasting van jouw hond netjes op te ruimen. Hiermee voorkom je besmetting van andere honden én mensen.

3. Honden eten poep van zichzelf en andere honden

Honden snuffelen graag aan de ontlasting van andere dieren, likken hieraan en kunnen dit zelfs op eten. En dan voornamelijk de ontlasting van andere honden. Naast dat het onsmakelijk is, kunnen honden hierdoor besmet raken en deze ziekten weer overdragen op mensen. Door het opruimen van de ontlasting van jouw hond, wordt het wandelen een stuk aangenamer. Het opruimen van hondenpoep zorgt er voor dat de honden veel minder poep kunnen eten en hierdoor minder snel ziek worden.

4.Voorkom ergernissen en geniet van een schonere omgeving

Niks is irritanter en onaangenamer dan de geur van hondenpoep of in hondenpoep trappen. Daarnaast zorgt hondenpoep voor een grote ergernis bij mensen, omdat ze niet meer met plezier ergens in een park of in het gras kunnen zitten. Vooral in de zomer willen de mensen heerlijk in de zon zitten, buiten barbecueën of picknicken en genieten van het mooie weer en de natuur. Jongeren willen graag een potje voetballen en andere willen graag een boek lezen bij het water. Maar niks is meer vervelender als tussen de hondendrollen moeten lopen, er naast zitten of de geur van hondenpoep ruiken, wanneer je net een lekker broodje wil eten. Veel parken liggen helaas vol met hondenpoep en dat is zonde. Schoon gras levert namelijk meer plezier op en een opgeruimd park meer bezoekers.

5. Voorkom een geldboete

Door het opruimen van hondenpoep, voorkom je ook een boete. In veel gemeenten is het strafbaar om de ontlasting van jouw hond te laten liggen. De boetes kunnen variëren per gemeente, maar kunnen al snel oplopen tot een boete van 140 euro. Als je geen boete wil riskeren en mee wil dragen aan een fijnere, schonere omgeving, zonder de onaangename geur van hondenpoep en het riskeren van ziekten, is het een goed idee om voortaan de ontlasting van jouw hond netjes op te ruimen.