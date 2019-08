5 stappen om tot een jouw favoriete keukeninrichting te komen

Je kunt natuurlijk in woonbladen zoeken, op Pinterest kijken of je laten inspireren door een expert in een speciaalzaak. Keukens zijn er tegenwoordig in alle soorten en maten. En voor veel mensen is het een zoekplaatje. Waar begin je? Daarom een aantal tips om tot de juiste keuzes te komen.

In ieder geval begin je niet met die leuke groene pot waar houten spatels in passen. Die kun je natuurlijk aanschaffen, maar daarmee heb je je keuken nog niet ingericht. Het is een detail dat in het grote geheel gaat passen. Het zegt natuurlijk wel iets over de sfeer die je wenst. En de kleur groen ervan kan je op een spoor zetten. Daarom kan die pot een inspiratiebron zijn. Maar niet het begin. Bewaar de pot en start met de basis.

Basis

Begin met goed te kijken naar de ruimte die beschikbaar is voor je nieuwe keuken. Meten is weten, nietwaar! Dat bepaalt voor een groot deel de inrichting. Kun je bovenkasten kwijt? Ga je voor een kookeiland, en past dat wel? Hoeveel kastjes passen er in de ruimte?

Koken

Koken? Jazeker. De een kookt iedere dag uitgebreid, de ander is verslaafd aan ovenschotels maken, weer een ander gaat vooral uit eten en hecht meer aan een geavanceerd koffieapparaat in zijn of haar keuken. Kortom; hoe ga je de keuken gebruiken? Ga dat goed na. Ook dat bepaalt hoe je keuken eruit moet zien om voor jou zo optimaal mogelijk te werken.

Materiaal

Eigenlijk heeft dat ook alles met het koken te maken, maar ook zeker met je gedrag in de keuken. Want wie er louter kookt, gebruikt zijn keuken anders dan wie er de hele avond blijft zitten. Is je keuken zo ruim dat je er ook een bank in kwijt kunt, of laat je het bij je kookeiland met een aantal krukken erlangs. Of wil je een grote eettafel erin kwijt. Zet het voor jezelf op papier. Dan kun je goed voorbereid met een keukenspecialist overleggen.

Keukenapparatuur

Ben jij iemand die graag de nieuwste snufjes op keukengebied gebruikt? Dan ga je voor de nieuwste keukenapparatuur zoals een Qooker-kraan, stoomoven of geïntegreerde wasemkap. Of houd je het zo simpel mogelijk en vind je een broodrooster al meer dan genoeg. Alles kan en alles is mogelijk. Uiteraard afgestemd op je budget.

Keukenaccessoires

En die zijn er veel! Van die eerdergenoemde broodrooster tot de meest prachtige pannen. Om over koffiezetapparaten maar te zwijgen. Aan keukenaccessoires kun je je hart ophalen. Je kunt kiezen voor een zeker design en dit in je hele keuken doortrekken. Dan heb je die broodrooster en de waterkoker bijvoorbeeld van eenzelfde vormgeving. Maar je kunt ook te pas en te onpas kiezen voor alle mogelijke leuke accessoires die je overal tegenkomt. In hout, kunststof, glas. Je geeft er je keuken een heel eigen gezicht mee. Gezellig vol of minimalistisch gestyled.