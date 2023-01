50-jarig bestaan T Gat van Nederland uitbundig gevierd

Wie heeft er niet de nodige (vele) uren doorgebracht in ’t Gat van Nederland?

Was je jong dan begon je in het Gat boven, waarna je met de opgedane ervaring mocht afzakken naar de benedenverdieping. Vele verkeringen werden er tot stand gebracht maar zijn er ook uitgegaan.

Vanwege de al volle feestagenda in december waren de jubileumfestiviteiten een maandje opgeschoven. Op 20,21 en 22 januari was het drie dagen lang groot feest in ’t Gat van Nederland. Op vrijdag werd er gestart met een programma voor genodigden en relaties, daarna waren de vaste gasten van harte welkom om hun vaste plekje in te nemen en werd er gefeest olv KENIJA.

Zaterdag was een open dag en was iedereen van harte welkom om feest te komen vieren. Als speciale gast was Philip Noone ingevlogen, een Ierse volkszanger en hij was weer geweldig! Op zondag was het de beurt aan vrienden, kennissen en familie en maandag was het weer tijd om op te ruimen.