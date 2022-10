50-jarig bestaan van TPV Dijkzicht uitbundig gevierd

Op zondag 23 oktober 2022 werd het 50-jarig bestaan van TPV Dijkzicht gevierd. Voorzitter Kees de Boer blikt terug op de historie van de vereniging en hij neemt tevens afscheid van Carel de Winkel, die sinds 1990 actief is geweest als tennisleraar.

Het bestuur is tevens op zoek gegaan naar leden die 50 jaar lid zijn van TV Dijkzicht. Die werden gevonden in Ton Basseleur, Nel van Bekkum-de Boer, Bob de Boer. Nel de Boer-de Heer, Rene Blokker, Rayomond van Mierop, Harry Muhren, Agaath Reiss-de Haan, Gerry Koper-de Rover en Nel Vijzelaar.

Mochten er nog leden zijn die in deze lijst ontbreken, zij kunnen zich melden bij de vereniging en zij zullen alsnog in het zonnetje worden gezet. Meer informatie over TPV Dijkzicht kunt u vinden op de site van de vereniging.