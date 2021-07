50-Jarig jubileum J.F. Kennedyschool een dag om nooit te vergeten

In het kader van de vossenjacht stond rondom het schoolgebouw een dertigtal vermomde leerkrachten verspreid. Vol enthousiasme trokken de leerlingen er in kleine groepjes op uit om alle ‘vossen’ te traceren. ,,Het was een heel grappig gezicht”, lacht juf Elly Keizer. ,,De ‘vossen’ zagen er stuk voor stuk geweldig uit.”

En het bleef niet bij een geslaagde vossenjacht voor de kinderen van de Kennedyschool. ,,De hele donderdag stond in het teken van het jubileum. We hebben voor de gelegenheid het complete schoolplein versierd met slingers en zelfgemaakte spandoeken, er waren springkussens, kermisspelletjes, en ga zo maar door.”

,,De kinderen werden getrakteerd op popcorn, ijs, limonade en later op de dag stond er voor iedereen een patatje klaar in de AMVO. En na afloop hebben we alle oud-collega’s uitgenodigd voor koffie en een taartje. We hebben met zijn allen mogen genieten van een geweldige dag!”