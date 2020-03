Seniorenvervoer in Edam-Volendam bestaat vijf jaar

60+Bus zit met 800 ritten per maand tegen de max die haalbaar is

Deze maand bestaat de 60+Bus in Edam-Volendam vijf jaar. Het is voor de senioren een prachtige voorziening, die door een groep van 31 vrijwilligers gerund wordt. Met voorzitter Ben Kok en secretaris Jan Schilder blikken we terug op vijf jaar 60+Bus. Maar eigenlijk is de Stichting Seniorenbus al 10 jaar geleden opgericht. Vijf jaar geleden kwam dit seniorenvervoer van de grond. Op 2 maart 2015 was de eerste rit. In de eerste maand werden toen 44 ritten gereden. Nu gaat het richting de 800 met twee bussen.

Door Pius Schilder

“Wij zijn hiermee begonnen om de senioren van Edam-Volendam een klein beetje meer vrijheid te geven. Zij vinden het een feest om zonder beslag te leggen op hun kinderen, zelf ergens naar toe te kunnen gaan met de 60+Bus. We mogen stellen dat we in dat streven volop zijn geslaagd”, vertellen de twee bestuursleden.

Opstart heeft jaren geduurd

Naar een idee van de Seniorenraad werd 10 jaar geleden de Stichting Seniorenbus opgericht. Dit met als doel om het vervoer voor de ouderen betaalbaar te houden. Ben Kok, die toen nog deel uitmaakte van de Seniorenraad, ging kijken of het Seniorenvervoer hier van de grond kon komen. “We hadden géén auto en hadden dus een bus èn geld nodig. Dat heeft jaren geduurd. Maar in 2013 kwam er een vraag van een politieke partij uit de raad en die vroeg of het waar was dat dit idee bestond. Binnen een maand kwam er nog een partij die hier vragen over had en toen ging het draaien. Samen met de gemeente kregen we voor elkaar dat we met een Succes-bus van de handbal het seniorenvervoer van maandag t/m vrijdag op konden zetten. Het paste precies, want deze handbalbus werd alleen in de weekenden gebruikt. We hebben 1,5 jaar met deze bus gereden en toen kwam de verzekering erachter dat ook andere vrijwilligers van de bus gebruik maakten. Daar werd erg moeilijk over gedaan en de autoverzekering werd stopgezet. We moesten toen verder met Plan B”.

Nieuwe bus van VSB Fonds

Nadat 1,5 jaar met de handbalbus was gereden, bleek dat dit seniorenvervoer met de 60+Bus goed aansloeg en er een stijgende lijn in het aantal ritten was. Bij het VSB Fonds Beemster werd een aanvraag gedaan voor financiële steun. Door dit fonds werd een nieuwe bus aan de Stichting Seniorenbus gegeven, maar ze moesten wel zelf voor vervanging zorgen als deze “op” is. Twee jaar geleden kreeg de 60+Bus een tweede Toyota-bus die deels door het Oranjefonds betaald is. De rest was door de stichting opgespaard, mede door de schenkingen van de sponsors. “De 60+Bus draait nu erg goed en er worden elke maand zo’n 800 ritten verzorgd door Edam-Volendam. Onze filosofie is dat een rit maar # 1,50 mag kosten, zodat het voor iedereen betaalbaar blijft. Zonder sponsors kunnen wij niet draaien en daar zijn we mede afhankelijk van. De kosten van de verzekering is het grootste risico, want dat is erg duur. Voor de verzekering is de combinatie vrijwilliger-vervoer een heikel punt. Als er kleine schades aan de bussen ontstaan, betalen we het zelf, anders is het niet te doen. Claimen we de kleine schades bij de autoverzekering, dan kan de premie per bus oplopen richting de 5.000 euro. Dat is niet op te brengen. We willen graag een reserve opbouwen om dit probleem op te vangen. De bussen zijn eigendom van de stichting. De twee Toyota-bussen zijn via de WAMO gekocht en met een geweldige service en sponsoring staan zij voor ons klaar. Het seniorenvervoer is helemaal selfsupporting met steun van de sponsors. Daar zijn we dankbaar voor”.



31 Vrijwilligers zijn ervoor in touw

Het bestuur van de 60+Bus bestaat uit Ben Kok (voorzitter), Jan Schilder (secretaris), Luc Eeckhout (penningmeester) en Ben Kruse (die de coördinatie regelt tussen de chauffeurs). Er zijn 21 chauffeurs die een halve dag per week of per twee weken achter het stuur zitten. Dan zijn er 5 ondersteuners die de telefoon (06-16429987) aannemen en de ritjes boeken. De ritten, die slechts # 1,50 kosten, vinden alleen plaats in Edam-Volendam en het verste punt is het Hotel Volendam Van der Valk en het Huis aan het Water in Katwoude. Hoewel er best wel vraag naar is om bijvoorbeeld ook naar de Zeevang of het ziekenhuis in Purmerend te rijden, kan dit helaas niet in de planning opgenomen worden. “Hierover hebben we herhaaldelijk gesproken met de gemeente, maar dan duren de ritten te lang en missen we de bussen. We willen er wel graag bij helpen om ook in Oosthuizen seniorenvervoer op te zetten. Misschien kunnen er daar ook vrijwilligers gevonden worden die met een eigen bus in de Zeevang gaan rijden. We kunnen hier in Edam-Volendam het seniorenvervoer alleen doen omdat het korte ritten zijn van plm. 3,5 km. We zitten nu zo’n beetje tegen de max aan. Zoals het nu draait willen we verder gaan. 800 ritten per maand is maximaal wat haalbaar is. En we willen niet een derde bus erbij. We moeten het ook leuk houden voor de chauffeurs”, vertellen Ben en Jan.

Nieuwe planningsmachine

De 60+Bus gaat binnenkort een nieuw avontuur aan, want er is een planningsmachine aangeschaft. Deze is vergelijkbaar met Purmerend, waar het seniorenvervoer via dit systeem geregeld wordt. Dit wordt nu aangepast aan de wensen van de 60+Bus in Edam-Volendam en hier gaan de vrijwilligers langzaam aan mee aan de slag. De planning gaat zo ook gemakkelijker werken voor de ondersteuners. Met de invulling van de ritten door de chauffeurs, daar is gelukkig nog geen probleem mee. De ritten worden verzorgd door 21 gepensioneerde chauffeurs. Alleen in het voorjaar zijn er soms problemen met de invulling vanwege vakanties enz. “We zijn blij met de grote groep vrijwilligers. Ze vinden het erg dankbaar werk. De cliënten krijgen een vaste binding met de chauffeurs. Maar we kunnen de 60+Bus net zo goed de 75+Bus noemen, want de senioren die we vervoeren zijn veelal rond de 75 jaar oud. Tijdens de ritten worden ook de rollators meegenomen. Als ze opbellen voor het vervoer, kunnen ze zelf de tijd aangeven wanneer ze gebracht en weer gehaald kunnen worden. En dat werkt prima. Het planningsysteem gaan we nu nog beter maken en daar starten we binnenkort mee. Zoals het nu draait, zo willen we verder gaan. En dat er een grote behoefte aan bestaat blijkt uit het aantal ritten”.

Gratis vervoer naar de Boortoren

Vanaf het begin af aan zijn er tussen de 60+Bus en het Tandheelkundig Centrum Volendam (de Boortoren en Marina-clinic) goede contacten. Vanaf de eerste dag werden de ritten door de Boortoren financieel ondersteund. Er is tussen het TCV en de 60+Bus een overeenkomst dat er gratis vervoer naar en van de Boortoren verzorgd wordt. Dit wordt al vijf jaar gesponsord en voor de 60+Bus is dit een geweldige positieve bijdrage, een vaste waarde en voor een financiële basis zorgt. Het bestuur is heel blij met deze samenwerking en de steun door de vaste sponsors. Dit zijn: Het VSB Fonds Beemster, Het Oranje Fonds, De Zorgcirkel, Tandheelkundig Centrum de Boortoren, Marina Clinic, Molenaar & Zwarthoed Adviseurs, Autoschade Volendam, Veerman & Kemper Stucadoors, Stichting Fonds Ouderenzorg Volendam, Basseleur Optiek, UBV Uitzendbureau Volendam, Vetos WAMO Autocentrum, Slagerij Bakkertje, Car Wash Succes Volendam, Douw & Tol Fysio en Manuale Therapie, De Stunt van de Stient, Kubbinga Volare Bicycles, JMS Text Juridisch Vertaalbureau, Gerard Visser Groentespeciaalzaak, Bliek Sanitair, Waterland Verwarming, Bakkerij Van Pooij, Munnikvelder Tweewielers, Tuincentrum ’t Lokkemientje, Viswinkel traiteur De Haven en Rabobank Waterland & Omstreken.

Het bestuur hoopt dat er nog meer sponsors komen om dit seniorenvervoer ook in de toekomst in stand te houden. Maar tevens is er grote dank aan de vele vrijwilligers. Uit dank voor hun inzet krijgen de 60+Bus-vrijwilligers komende vrijdag 13 maart weer een borreltje en hapje aangeboden met het jaarlijks samenzijn om nu ook te toasten op 5 jaar 60+Bus.