747 opent prestigieuze, nieuwe winkel in Havenhof

Kledingwinkel 747 is een metamorfose ondergaan. Een nieuw logo, een nieuw arsenaal aan prachtige merken en als klap op de vuurpijl een gloednieuwe winkel. Vrijdag 18 maart openen de deuren van de nieuwe, grotere 747-winkel in het Havenhof.

,,Sinds de oprichting van 747 zitten we al in een winkelruimte in winkelcentrum het Havenhof”, begint eigenaar Rob Veerman. ,,Maar nu deed de kans zich voor om een pand van zestig vierkante meter meer te realiseren. En dat in hetzelfde winkelcentrum!”

De opening van de stoere 747-winkel gaat gepaard met een leuke actie. ,,We gaan onder de eerste tientallen klanten leuke prijzen verloten. De prijzen variëren van een paar sokken tot cadeaubonnen en complete kledingsets.”