75 jaar Egbert Snijder-monument in Edam

Het Egbert Snijder-monument in Edam bestaat 75 jaar. Het oorlogsmonument eert en herdenkt Egbert Snijder, inwoner van Edam, verzetsman, plaatselijk leider van de KP (Knokploeg). De KP is als verzetsorganisatie opgericht om de Duitse bezetter fysieke schade toe te brengen. In verband met de verdwijning van twee NSB-kopstukken in Edam (eind januari zijn ze door de KP geliquideerd, maar over hun lot is niets bekend), wordt Snijder door de Duitsers gezocht. Op 6 februari 1945 wordt hij op zijn onderduikadres in Purmerend gearresteerd. Bij zijn aanhouding heeft hij een wapen bij zich - dit kwalificeert hem voor de Duitsers als verzetsman.