Volendam feliciteert ‘De Koster’

80 jaar de stem van Volendam

Vandaag viert Volendam feest. Precies tachtig jaar geleden – op 1 maart 1943 – zag Piet Veerman het levenslicht in een klein huisje aan de Zwaardstraat. Tijdens zijn muzikale carrière mocht hij talloze succesvolle albums, nummer 1-hits, gouden platen en met The Pietels zelfs een persoonlijke coverband achter zijn naam schrijven, maar de oer-Volendammer blijft bescheiden. Piet heeft niet veel nodig om gelukkig te zijn. Een zanger van wereldformaat die genoeg heeft aan een traditioneel Volendams bestaan, die zijn imposante Buick inruilde voor een Toyota Auris, als de zon aan de hemel staat een biertje op de Dijk drinkt en zijn dagen samen met zijn Neel slijt, luisterend naar hun geliefde countrymuziek.

Tegen wil en dank bereikte hij in zijn thuisdorp de onsterfelijke status. Piet ‘de Koster’ is Volendams erfgoed. Die eer is voor een deel te danken aan zijn vader. Op twaalfjarige leeftijd duwde Jaap Veerman zijn zoon voor het eerst een gitaar in de handen, niet wetende dat zijn jongen uit zou groeien tot de ‘Godfather van de Palingsound’. Piet zou de gitaar nooit meer loslaten. Via het duo The Everly Kosters – dat hij samen met zijn neef en mede-Catslid Jaap Schilder vormde – kwam Piet in The Cats terecht. Hoewel hij zijn plekje in de muziekscene had gevonden, bleek halverwege de jaren ’60 dat de wereld nog niet klaar was voor de échte Piet Veerman. ‘Niet tornen aan een succesvolle formule. Blijven jullie je maar opstellen als Engels rockbandje’, zo luidde de boodschap van de platenmaatschappij na het verzoek om die verlegen jongen op de achtergrond eens een liedje te laten zingen. In 1968 kwam het er toch van. Zelfs leadzanger Cees Veerman ‘Poes’ wilde een stapje opzij doen om Piet eindelijk uit de schaduw te laten treden. ‘Times were when’ werd de grote doorbraak van The Cats. Het imponerende, galmende stemgeluid van Piet Veerman veroverde Nederland. Wat volgde is bekend. Zet een willekeurige radiozender aan en je hebt een levensgrote kans dat je kunt genieten van Piets stem.

Het jongetje uit de Zwaardstraat gaf Volendam een stem. En wat voor één. Hij viert vandaag zijn 80e verjaardag, maar het publiek kan nog altijd geen genoeg van hem krijgen. Piet Veerman, de belichaming van Volendams talent, de grondlegger van de Palingsound en de hoofdpersoon in de énige kwestie waar iedere Volendammer het over eens is: Piet is onnavolgbaar. Laten we hopen dat Piet nog tientallen jaren mag genieten van zijn onsterfelijke status, dat hij en Neel nog vaak mogen lachen en proosten bij ‘Pitjes’ en – heel voorzichtig - dat hij nog één laatste keer plaatsneemt achter een studiomicrofoon.

Piet, namens Volendam, van harte gefeliciteerd met je 80e verjaardag. Maak er een mooie dag van!