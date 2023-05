Algemeen

Aaf Beers luncht met Koning en Koningin Glunderend stond ze op een foto die honderden keren geliked en gedeeld werd op social media. Aaf Beers was één van de honderd genodigden die vorige week in Paleis Huis ten Bosch getrakteerd werd op een lunch met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Reden voor de zeldzame uitnodiging is Aafs inzet voor de stichting Werkend Missieteam. ,,Het overkomt ons niet elke dag dat wij de kans krijgen om te lunchen met honderd mensen die allemaal een tien verdienen”, sprak de Koning zijn gasten verheugd toe. Als groot liefhebber van het Koningshuis werd het een onvergetelijke ervaring voor de Volendamse, maar in eerste instantie dacht ze in de maling te worden genomen. ,,’Met die en die van Zijne Majesteit’, werd er aan de telefoon gezegd”, lacht Aaf. ,,Ik zei: ‘Ja, tuurlijk. Hij kan wel weer, leuke grap.’ Je rekent er nu eenmaal niet op te worden uitgenodigd bij de Koning.” Na een paar weken in gezonde spanning te hebben gewacht, was vorige week eindelijk de langverwachte dag daar. ,,Het was in één woord geweldig”, zegt de oprichtster van het lokale missieteam glunderend. ,,Een unieke ervaring die ik nooit meer zal vergeten.” Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix namen alle drie de moeite om Aaf één-op-één te spreken. ,,Ze zijn oprecht geïnteresseerd in het werk dat ik met het Werkend Missieteam doe.” Na 59 jaar vrijwilligerswerk is het niet meer dan terecht dat Aaf Beers voor de bijzondere lunch uitgenodigd werd, zo concludeerde de Koning zelf ook: ,,U ziet mensen om u heen die in de knel zitten en die wat extra zorg nodig hebben. En dan denkt u niet: laat anderen dat maar oplossen. Dan gaat u erop af en dan gaat u aan de slag.” Foto: Rotapol |Doorsturen

