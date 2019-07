Aalrookdemonstratie aan de Haven

Een Volendammerdag zonder aalroken, dat kan natuurlijk niet. Dit keer was er geen Volendammer Kampioenschap Aalroken in een ton, maar werd gekozen voor een aalrookdemonstratie.

Nabij Bistro d’Oude Helling en het Jop Keizer-plein stonden 13 rooktonnen opgesteld. Dit omdat de optredende zangkoren anders in de rook zouden staan als het aalroken op de havenkade zou plaatsvinden. De algehele leiding van dit aalrookgebeuren was in handen van Cor Jonk en zijn zoon.

Het aalroken ging iets later als gepland van start omdat de aaltjes er nog niet waren. Deze werden door Cor Keijzer van Visgroothandel VD119 afgeleverd en toen kon het vuur in het houtpulp. Enkele van de aalrokers waren in Volendammer klederdracht aan het werk. Veel belangstellenden kwamen even een kijkje nemen bij de rooktonnen.