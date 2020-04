Aangepaste maatregelen tegen verspreiding corona

Om patiënten, bezoekers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus heeft het Dijklander Ziekenhuis een aantal maatregelen aangepast.

Ontvangst ziekenhuis en polikliniek

Met ingang van donderdag 16 april staan bij de ingangen van locatie Hoorn medewerkers die patiënten en bezoekers ontvangen. Zij heten elke patiënt en bezoeker welkom en stellen een aantal vragen. Aan de hand daarvan beoordelen zij of iemand mogelijk besmet is met het coronavirus. Zodat er, indien nodig, extra maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld door een mondkapje aan te reiken. In locatie Purmerend staan medewerkers vanaf vrijdag bij de ingangen.

Ook de ontvangstruimtes van de poliklinieken zijn aangepast. Daar zijn een beperkt aantal stoelen beschikbaar zodat 1,5m afstand aangehouden kan worden. Als daar onverhoopt geen plaatsen meer beschikbaar zijn, is er een plek ingericht in de grote hal waar patiënten veilig kunnen wachten tot het tijdstip waarop zij zich weer kunnen melden op de poli.

Beperkt geopend

Spoedzorg gaat sowieso te allen tijde door. Op dit moment wordt ook bekeken of de poliklinische zorg in de komende weken verder kan worden uitgebreid. Dat patiënten daarbij onderling voldoende afstand tot elkaar kunnen houden is een belangrijk uitgangspunt. Arno Timmermans, voorzitter van de raad van bestuur, zegt hierover: “We willen het liefste natuurlijk zo snel mogelijk weer al onze patiënten voorzien van de zorg die ze nodig hebben, maar dat kan pas als we het kunnen organiseren op een manier die ook veilig en verantwoord is. Daarom beoordelen we wekelijks hoe, en welke zorg we door kunnen laten gaan.” Met elke patiënt die binnenkort een afspraak heeft staan, wordt persoonlijk contact opgenomen.