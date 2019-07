Aanleg tuin bij Sint Nicolaashof gestart

Vorige week is dan toch eindelijk een begin gemaakt met de aanleg van een grote tuin tussen verpleeghuis Gouwzee en verzorgingshuis Sint Nicolaashof. Dit in opdracht van de Zorgcirkel.

Aan de wens van de omwonenden om hier extra parkeergelegenheid te creëren is voldaan bij de invulling van het tuinplan. Dit terrein biedt plaats aan 17 auto’s, met name van het personeel. Op de plaats waar de Mariavleugel als tijdelijke behuizing heeft gestaan, is dit terrein reeds bestraat.

In het kader van het Leefcirkel Sier Systeem, waarmee men bij Zorgcirkel werkt, wordt aan de wens van de aanleg van een mooie tuin, zo gehoor gegeven. Er komt een groene tuin waar met name de dementerende bewoners van Gouwzee kunnen recreëren.