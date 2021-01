‘Het zal toch niet gebeuren dat onze avondtrainingen in het water vallen’

Aanpassen aan avondklok

Met spanning keken de verenigingen naar berichten over de avondklok. Met het instellen ervan moest de legpuzzel van het trainingsschema van een grote vereniging als RKAV Volendam, nog verder in elkaar worden geschoven. Corona levert AV Edam en TV Dijkzicht sowieso veel extra werk op. Uiteindelijk valt de schade die de avondklok toebrengt mee voor deze sportclubs. Met hier en daar een aanpassing in het schema lossen de besturen het probleem op. Uiteraard niet zonder medewerking van sporters en trainers, die allemaal om 21.00 uur thuis kunnen zijn. Ondanks dat het een tijd van overleven is, kiest de tennisvereniging juist voor investeren. In de Nivo vertellen de voorzitters van AV Edam en TV Dijkzicht over het leiden van een sportclub in een turbulente periode.

Het is daags voor het ingaan van de avondklok. Een flinke groep sporters is ’s morgens om 9.30 uur al actief op het atletiekterrein. Zowel op de blauwkleurige baan als daaromheen loopt men hard. Ook de ‘survivalrun-attributen’ bij de ingang van het complex blijven niet onaangeroerd. Wat betreft het weer zit het mee. Het is fris, maar de lucht is helder en de zon schijnt.

AV Edam-voorzitter Natasja Steur is een de aanwezige actievelingen deze ochtend. Ze onderbreekt haar oefening op de survivalrunbaan om te kunnen vertellen over de gevolgen van corona voor haar vereniging. Nieuwsberichten over de avondklok volgde zij op de voet. ,,Ik heb met spanning zitten wachten. Ik dacht echt: het zal toch niet gebeuren dat onze avondtrainingen nu in het water vallen. Gelukkig is het 21.00 uur geworden in plaats van 20.30 uur wat het eerst was. Nu kan alles gelukkig gewoon doorgaan, want onze laatste lessen duren tot 20.30 uur. Dan kan iedereen op tijd naar huis komen. Er is alleen één trainer die nu niet meer op donderdagavond kan lesgeven. Hij moet naar Utrecht en zou dan niet op tijd thuis kunnen zijn. Verder vallen de gevolgen van de avondklok voor ons wel mee”, maakt Natasja duidelijk.

Corona leverde de Volendamse voorzitter in Edamse dienst al het nodige werk op. Trainingsschema’s moesten regelmatig worden aangepast. En buiten sporten mag weliswaar nog, maar dan alleen onder bepaalde voorwaarden. Loopscholing in groepsverband is er daarom niet bij. Daarvoor in de plaats krijgen leden nu schema’s mee om zelf uit te voeren. Verder heeft Natasja als voorzitter/toezichthouder de ondankbare taak om sporters soms te moeten wijzen op de geldende regels. ,,In het begin heb ik wel moeten zeggen: jongens, niet blijven plakken. Normaal gesproken blijven lopers na afloop van de training nog altijd even voor een praatje. Nu moet je ze helaas zeggen dat dit samenscholing is. Je mag niet met meer dan met z’n tweeën samenlopen en dat is niet altijd makkelijk. Gelukkig merk ik dat er veel bereidheid is om de trainingen door te laten gaan, bij zowel leden als trainers. Dat doen we dan ook zo goed en kwaad als het gaat.”

De enige groep die bij AV Edam momenteel tussen wal en schip valt is de seniorengroep. Deze mensen trainden in sportzaal de Langemeerstraat, die al een tijd gesloten is. Natasja betreurt het dat er voor hen in deze tijd geen georganiseerde sportbeoefening mogelijk is. ,,Ik vind dat wel zonde, want daar heb ik geen alternatief voor. Vóór de sluiting van de binnensportaccommodaties was de ventilatie in de Langemeerstraat helaas niet toereikend om de kwetsbare groep ouderen in te kunnen laten trainen. Je hebt dan jammer genoeg niet ineens de Opperdam of een andere nieuwe hal als alternatief tot je beschikking. Zij hebben daardoor al de hele herfst en winter niet kunnen sporten, wat wel heel jammer is. Deze hechte groep kijkt denk ik reikhalzend uit naar het voorjaar om op gepaste afstand op de baan met elkaar de spieren weer soepel in te spannen.”

Natasja ondervindt dat de leden en trainers van haar vereniging op verschillende manieren omgaan met de beperkingen en mogelijkheden die de pandemie met zich meebrengt. De een denkt de wereld aan te kunnen, terwijl de ander meer angstig is. ,,Je bent steeds bezig om mensen te overtuigen van wat wel en wat niet kan. Sommigen zijn bang en willen geen nieuwe uitbraak op hun geweten hebben. Ik spreek ook leden die zeggen: ‘Ik kom om mijn immuunsysteem te trainen en geloof het wel’. Er is een grote diversiteit in meningen. Als bijna iedereen niet meer zou willen komen, dan waren we dichtgegaan. Maar we merken het tegenovergestelde: mensen sporten erg graag hier, juist in deze tijd.”

Het belang van sport is volgens Natasja ‘ongelooflijk groot’. Met name in deze periode waarin de bevolking vaak noodgedwongen thuis zit. ,,Van je oma leerde je al dat buiten spelen gezond is. Dat is er altijd ingebakken en dat is nog steeds zo. Laatst las ik nog een onderzoek waarin naar voren kwam dat dit waar is. Je bouwt er je weerstand en immuniteit door op. Het mentale aspect van sporten is ook onnoemelijk belangrijk. Wat denk je als je nu alleen bent en geen gezin hebt? Dat heeft een grote impact en daarom is sporten zo belangrijk. Om daardoor toch nog wat mensen te zien en te spreken. Ondanks alles ben ik blij dat we tenminste nog open kunnen blijven. Ik ben grijs geworden van wat hier allemaal aan werk bij komt kijken. Maar het is voor een goed doel.”

Bij Tennisvereniging Dijkzicht moet men de trainingsschema’s aanpassen vanwege de avondklok. Normaal gesproken duren de sessies tot 22.00 uur, een uur later dan wat mogelijk is. Voorzitter Kees de Boer vertelt dat zijn club tot een oplossing is gekomen om toch alle trainingen door te kunnen laten gaan. Kees: ,,Als je van elke training vijf minuten afhaalt, dan kom je er wel uit. We hebben voor die oplossing gekozen. De tennislessen duren in principe vijftig minuten en dat wordt nu dan vijfenveertig. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat iedereen om 21.00 uur in huis is. Gelukkig is de avondklok iets verlaat. Zo’n halfuurtje maakt voor ons veel uit.”

Kees heeft vergelijkbare ervaringen als zijn collega van AV Edam: de pandemie zorgt voor uitdagingen. De grote tennishallen zijn al maanden gesloten. Onder geen beding mag er iemand in trainen en dat is soms moeilijk te begrijpen. ,,In deze hal zit 14.000 kuub lucht en dan mag je niet met een paar kinderen naar binnen. Dat is wel vervelend natuurlijk en moeilijk om begrip voor op te brengen. Ik heb het idee dat mensen die de besluiten over coronamaatregelen nemen geen weet hebben van wat deze ons kosten. Het kost allemaal megaveel geld. Eerst probeerde ik nog voor elkaar te krijgen om toch zes kinderen te kunnen laten tennissen in een van onze hallen. Mede op advies van de trainers ben ik hiermee gestopt. Ik zeg dan wel: het is allemaal makkelijk, jongens. Maar de kas raakt leeg en wij krijgen ook geen steun. Eenvoudig is het allemaal niet.”

De Volendamse voorzitter spreekt over het beleid van zijn vereniging. Dijkzicht heeft geen winstoogmerk en probeert de abonnementskosten zo laag mogelijk te houden. ,,Ons idee is: als wij alles kunnen onderhouden, dan is het goed. Wij zijn naar verhouding heel goedkoop en dat is een bewuste keuze. Maar in een situatie zoals nu heb je het dan wel moeilijk. Je hebt er allemaal veel werk van. Deze periode moet niet veel langer gaan duren. Ik zeg je dat het gros van de verenigingen op de rand van de afgrond staat. Als lessen niet doorgaan en de kantine gesloten is, dan gaat het erg hard. Dan heb je te maken met het aloude verhaal: waar alleen maar afgaat en niks bijkomt.”

Drie padelbanen op plek tennisbaan

De huidige moeilijke periode weerhoudt TV Dijkzicht niet van het doen van investeringen. De vereniging wil haar complex aanpassen om meer ruimte te maken voor het opkomende ‘padel tennis’. ,,We offeren een normale tennisbaan op voor padel. Hier is duidelijk vraag naar. Nu staan mensen soms al om 6.00 uur te padellen, anders is er geen plek”, zegt voorzitter Kees de Boer. ,,In de nieuwe situatie zijn hiervoor zes banen beschikbaar. Dan kunnen we om 22.00 uur zeggen: we gaan dicht. Voor de omwonenden is dit ook beter. We krijgen natuurlijk wel vragen over waarom we dit doen. ‘De vereniging staat er slecht voor en nu beginnen jullie hieraan’. Die mensen zijn bang dat de club het niet redt. Maar wij hebben de financiering hiervoor weten te regelen. Nu moeten we zorgen dat op 1 april alles klaar is. Dan draait hopelijk ook alles weer met toernooien en competities. Wij komen er dan wel weer overheen. Padel kan ons zo honderdvijftig nieuwe leden opleveren.”