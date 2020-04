Aanpassing aanwijzingsbesluit gebieden regio Zaanstreek Waterland

Tijdens het Paasweekeind worden verschillende locaties en gebieden in de regio Zaanstreek-Waterland afgesloten voor publiek. Daarnaast wordt een aantal wegen afgesloten voor motoren.. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Jan Hamming, heeft dit na overleg met alle burgemeesters op 9 april besloten.

Dit besluit is genomen op basis van de waargenomen drukte afgelopen weekend bij recreatiegebieden en andere specifieke locaties binnen de regio Zaanstreek-Waterland en de verwachte Paasdrukte vanwege het mooie weer aankomend weekend.

Locaties

Onder de locaties en gebieden die worden afgesloten zijn onder meer de Zaanse Schans, verschillende voetballocaties en skateparken in Zaanstad en Purmerend. Daarnaast parkeerterreinen in Monnickendam en Marken en een aantal wegen in de gemeente Waterland. Motorrijders wordt verzocht op de hoofdroutes te blijven en niet de toeristische routes op te zoeken.

Een deel van deze afsluitingen betreft specifiek het Paasweekend. Een ander deel wordt voor langere tijd afgesloten. In de afgelopen periode is gebleken dat bezoekers zich hier herhaaldelijk niet aan de regel van 1,5 meter afstand hielden.

Het gaat om de volgende locaties:

Zaanstad: afgesloten tot en met 28 april 2020 23.59 uur: Cruijff Court Veldbloemenweg, Cruijff Court Morgensterstraat, Skatepark onder A8, Skatepark de Tribune bij de Parkrijklaan in Assendelft, Krajicek Playground Poelenburg

Afgesloten van 09 april 2020 23.59 uur tot en met 13 april 2020 23.59 uur: Zaanse Schans (wel toegankelijk voor bewoners)

Purmerend: afgesloten tot en met 28 april 23.59 uur: voetbalkooi de Kraal, voetbalkooi en skatebaan Gorsebos, voetbalkooi Koempoelan, voetbalkooi Loirestraat, voetbalkooi Rivierenlaan, voetbalkooi Zeisstraat

Calisthenics park speelplaats achter Houtbaai, Park de Uitvlugt ter hoogte van de trainingstoestellen, skatebaan Leeghwaterpark. Deze laatste drie gebieden waren al eerder afgesloten.

Waterland: afgesloten van 9 april 2020 23.59 uur tot 14 april 2020 12.00 uur: Parkeerterrein Hemmeland Monnickendam, parkeerterrein Marken, Parkeerplaats Nes (tussenliggende weg parkeerterrein Marken/parkeerterrein Nes meegenomen), afsluiting wegen Waterland voor motoren, afsluitingen ter hoogte van:

1. Broek in Waterland, ter hoogte van Eilandweg

2. Monnickendam, net voor de hefbrug, Bernhardlaan

3. Monnickendam, Nieuwedam voor de sluis

4. Katwoude, Hoogedijk ter hoogte van Leek/Gemeentewerf

5. Katwoude, Hoogedijk, nabij de molen

6. Amsterdam, Uitdammerdijk

7. Broek in Waterland, Middenweg

Landsmeer/Oostzaan: afgesloten tot en met minimaal 14 april 20.00 uur: De vier parkeerplaatsen rond het gebied bij het Twiske: de Zuiderlaaik, Polderweg, Lange Jap en Twiskeweg.

Het volledige aanwijzingsbesluit kan worden nagelezen op www.vrzw.nl.

De betreffende gemeentes zien toe op naleving van het besluit.

Hou afstand

Er is begrip voor de behoefte om van het mooie weer te genieten. Toch blijft het belangrijk dat mensen dat zoveel mogelijk thuis doen. Voorzitter Jan Hamming: “Ga alleen naar buiten als het nodig is, en als u de deur uit gaat vraag ik u met klem om 1,5 meter afstand te houden, en daarin ook rekening met elkaar te houden. Op straat, in de winkel of in het park. Hou vol en hou afstand.”

Heeft u vragen, kijk dan op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn of op de website van uw gemeente. algemene landelijke informatie vindt u hier: rijksoverheid.nl/coronavirus