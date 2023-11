Achter de schermen bij BBB's verkiezingsfeest

Afgelopen woensdag ging Nederland naar de stembus. Nadat afgelopen zomer het politieke speelveld in Den Haag helemaal was veranderd, streden alle partijen voor de plek in het Torentje. De BoerBurgerBeweging die afgelopen maart nog in elke provincie de grootste was geworden tijdens de Provinciale Statenverkiezing, heeft in november niet dezelfde positie. De boeren, burgers en vissers staan in de Tweede Kamer op plek zes met zeven zetels. Maar dat is nog steeds een enorme winst, zegt Volendamse politica Mona Keijzer. „We zijn zeven keer zo groot geworden!”