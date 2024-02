Achter de schermen bij ‘The Man in Black’

Johnny Cash. Hij is één van de grootste countryzangers aller tijden, wellicht dé grootste. Zijn diepe, vertellende stem en kenmerkende teksten zijn wereldberoemd. Geboren en getogen in Nashville, het countrywalhalla van de Verenigde Staten, groeide ‘The Man in Black’ uit tot een icoon. Hits als ‘Folsom Prison Blues’, ‘Ring of Fire’ en ‘A Boy Named Sue’ worden nog altijd overal ter wereld afgespeeld, en met ‘Walk the Line’ werd er zelfs een Oscar-winnende film over zijn leven gemaakt. Om nog maar te zwijgen van Cash’s bijdrage in sterrengroep The Highwaymen, waarmee hij samen met Willie Nelson, Kris Kristofferson en Waylon Jennings furore maakte. In 2003 overleed de zanger op 71-jarige leeftijd, slechts vier maanden na zijn geliefde vrouw June Carter. Voor veel muziekliefhebbers zou het een droom zijn geweest om Johnny Cash de hand te schudden. Theo van Scherpenseel had niet alleen dát voorrecht, maar speelde zelfs ooit samen met Evert ‘Jash’ Veerman in het voorprogramma van de countryheld. Door: Kevin Mooijer