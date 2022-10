‘Extra isolatie is altijd welkom’

Actie isolatiefolie Wooncompagnie levert ruim 2500 aanvragen op

‘Dat Wooncompagnie je op deze manier helpt de woning extra te isoleren, vind ik een mooi initiatief. Wat ik vooral goed vind, is dat ze het je heel makkelijk hebben gemaakt: je hoefde alleen de bon op te sturen, dat was alles.’ Pirka Balvers (52) uit Monnickendam is één van de ruim 2500 bewoners die reageerden op de isolatieactie van Wooncompagnie. De corporatie stuurde met het laatste bewonersmagazine, Woonvenster, een bon mee voor het aanvragen van gratis isolatiefolie. De isolatiefolie kan worden aangebracht achter de radiatoren, met alle besparende voordelen van dien. ‘Alle kleine beetjes helpen,’ aldus één van de aanvragers.

‘De folie heb ik nog niet aangebracht, want ik heb geen haast,’ zegt Pirka Balvers. ‘Het complex waar ik woon is kort geleden van top tot teen gerenoveerd en zo goed mogelijk geïsoleerd. Het is vaak warm in de woning door het aangrenzende trappenhuis. Daarnaast ben ik een extreem zuinige energieverbruiker. Ik doe dat bewust, houd rekening met het milieu en de uitstoot van CO2. Dat neemt niet weg dat ik blij ben met de isolatiefolie, want het kan natuurlijk altijd nog zuiniger.’

Elke besparing is er één

‘Ik waardeer de actie van Wooncompagnie zeker,’ zegt Chantal Bleeker (46) uit Edam. ‘In een tijd dat de energieprijzen sky high zijn, is elke besparing er één. Ik ben blij met de folie en had graag zelfs meer ontvangen, zodat ik bijvoorbeeld de totale benedenverdieping had kunnen aanpakken. Gelukkig is deze woning goed geïsoleerd. Ik ben vooral blij met het isolatieglas dat begin vorig jaar werd aangebracht. Alles bij elkaar scheelt dat toch in de stookkosten.’

Extra isolatie welkom

Soraya Bihari (37) uit Tuitjenhorn reageerde ook op de actie. ‘Onze woning is nieuw, optimaal geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Bovendien hebben we vloerverwarming en dus geen radiatoren. Ik heb de folie aangevraagd voor mijn moeder, want ik dacht: waarom zou ik er niet iemand anders blij mee maken? De woning van mijn moeder is vrij goed geïsoleerd, maar met de stijgende energieprijzen is extra isolatie altijd meegenomen.’

Minder warmte verloren

‘Wij hebben de isolatiefolie aangevraagd voor mijn schoonmoeder, zij huurt een woning van Wooncompagnie ’t Zand,’ vertelt Praviena Pravichpram (53) uit Callantsoog. ‘De woning is oud en minder goed geïsoleerd, dus ze kon de folie goed gebruiken. Vooral bij het achterraam ging veel warmte verloren en dat is nu hopelijk verleden tijd.’ Praviena en haar man, Wilko Huppen, hebben zelf geen aanvraag voor de folie gedaan. ‘Onze woning is pas veertien jaar oud en goed geïsoleerd. Wooncompagnie heeft nog niet zo lang geleden een nieuwe cv-ketel geplaatst en er is vloerverwarming, dus wij zijn goed op de winter voorbereid.’