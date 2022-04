Partner content

Aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een annuïteitenhypotheek?

De aflossingsvrije hypotheek was vroeger een populaire hypotheekvorm onder Nederlanders. Na 2013 daalde de populariteit voor de aflossingsvrije hypotheek. Na 1 januari 2013 was hypotheekrenteaftrek namelijk alleen mogelijk op basis van een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Nederlanders zetten hun aflossingsvrije hypotheek om

Er worden (bijna) geen nieuwe aflossingsvrije hypotheken meer afgesloten. Veel Nederlanders hebben wel nog de verouderde aflossingsvrije hypotheek. Het grote nadeel van de aflossingsvrije hypotheek is dat je niet aflost op je hypotheek schuld. Hierdoor komen veel huisbezitters op latere leeftijd helaas in de problemen. Wil jij graag zekerheid creëren? Wil je nu toch beginnen met aflossen? Dat kan. Je kan je aflossingsvrije hypotheek eenvoudig omzetten in een annuïteitenhypotheek. Zo heb jij je hypotheek volledig afbetaald per einddatum en heb je volledige zekerheid.

Aflossen én besparen op je maandlasten

Door de lage hypotheekrentes van nu is het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek naar een annuïteitenhypotheek vaak voordelig. Hierdoor bespaar je op je maandlasten én creëer je zekerheid doordat je op einddatum je schuld volledig hebt afgelost. Win win.

Gratis en vrijblijvend bespaaroverzicht

