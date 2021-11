Afscheid turnhal St. Mauritius

Het weekend van 6 en 7 november stond voor de selectieleden van Mauritius volledig in het teken van het afscheid van de huidige turnzaal aan de Foksiastraat. Het jeugdbestuur heeft dit weekend voor de allerlaatste keer Mauritius @ Night georganiseerd.

Met zestig kinderen in de gymzaal slapen is voor veel jongeren een droom die uitkomt. De avond bestond uit spellen in superheldenthema, een hapje eten en wat drinken, een film kijken en lekker slapen. De lichten werden die avond voor de laatste keer gedimd.

Na het gezamenlijk ontbijt gingen de kinderen met een goed gevulde maag richting huis. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement. Namens het bestuur en de deelnemende kinderen willen we de geweldige organisatie bedanken voor hun enthousiasme en energie!