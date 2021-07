Afsluiting van het seizoen bij St. Mauritius

Veel groepen bij St. Mauritius hebben de afgelopen weken het seizoen afgesloten door allerlei leuke en spannende activiteiten te ondernemen. Naast de fanatieke en enthousiaste inzet van de leden werd er natuurlijk ook weer veel gelachen.

De Plusgroep speelde onderling een competitie, om vervolgens met alle meiden richting Jump Skillz in Purmerend te gaan. De D-groep had op haar beurt een geslaagde dag met leuke spellen in de sportzaal, de ‘oudere’ leden zijn gezellig een kop koffie gaan drinken op de dijk. De selectiemeiden namen hun ouders mee naar een training.

De deelnemende ouders wekten het nodige gelach op bij de talentvolle meiden. Zo had iedere groep een passende, gezellige afsluiting van het seizoen. We wensen iedereen een heel fijne zomervakantie en we zien jullie graag terug op 23 augustus!