Afsnijmanoeuvre levert kater op

Een vrachtwagen vol met bier, muurvast in het gras van de Vissersstraat. Een treurig aangezicht dat vooral een hoop vragen oproept. Vragen die de bestuurder van de vrachtwagen met uiterst delicate lading zelf ook niet direct wist te beantwoorden.

Het blijft een mysterie hoe de vrachtwagen in de Vissersstraat terecht is gekomen. Werkzaamheden aan een van de woningen zorgden voor een tijdelijk oponthoud. Met het weekend voor de deur is er geen moment te verliezen voor een vrachtwagenchauffeur van het welbekende biermerk. Een route door het natte gras met een vrachtwagen van een ton of 7 bleek de enige optie te zijn om iedereen tijdig te voorzien van een natte bovenlip.

Gelukkig werd het oponthoud veroorzaakt door de mannen van M. Havik BV. die de verstrooide bestuurder snel te hulp schoten om z'n missie te volbrengen. Enthousiaste voorbijgangers met fonkelende ogen stelden direct voor om met behulp van een paar glazen de lading te verlichten.